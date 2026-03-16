Adiós al ladrillo tradicional: el material hecho con plástico reciclado que busca cambiar la construcción
La tendencia que apunta a reducir la contaminación y crear hogares a prueba de frío y calor.
Los residuos plásticos se han convertido en uno de los principales problemas ambientales del mundo. Se estima que más del 90% del plástico producido no se recicla y termina acumulado en vertederos o disperso en el medio ambiente. Frente a este escenario, distintos desarrolladores comenzaron a apostar por una alternativa innovadora: ladrillos fabricados con plástico reciclado.
Estos ladrillos se elaboran a partir de partículas de plástico provenientes de envases, aditivos y otros materiales reciclados. Su proceso de fabricación es similar al de los bloques de hormigón, aunque al estar compuestos de plástico presentan características diferentes, con ventajas y algunas limitaciones frente a los materiales tradicionales.
¿Qué hay que saber sobre estos ladrillos?
Uno de sus principales beneficios es su aporte a la sostenibilidad. Al reutilizar plástico desechado se reduce la cantidad de residuos que llegan a los vertederos, lo que ayuda a disminuir la contaminación ambiental. Además, estos ladrillos suelen ser resistentes a la intemperie, al moho y a la degradación que afecta a otros materiales de construcción. También ofrecen un buen aislamiento térmico, lo que puede contribuir a mejorar la eficiencia energética del hogar.
En términos de costos, el material resulta relativamente accesible y su proceso de producción requiere menos energía que el de los ladrillos tradicionales, ya que no necesita altas temperaturas de cocción. A esto se suma otra ventaja: al ser más livianos, los ladrillos de plástico facilitan el transporte y la manipulación durante las obras.
Sin embargo, esta tecnología todavía enfrenta algunos desafíos. Aunque son duraderos, los ladrillos de plástico no siempre alcanzan la misma resistencia que los ladrillos convencionales. Por esta razón, en varios países los códigos de construcción aún no los contemplan como una alternativa aprobada para todo tipo de edificaciones.