Adiós al ladrillo tradicional: el material hecho con plástico reciclado que busca cambiar la construcción

La tendencia que apunta a reducir la contaminación y crear hogares a prueba de frío y calor.

Los residuos plásticos se han convertido en uno de los principales problemas ambientales del mundo. Se estima que más del 90% del plástico producido no se recicla y termina acumulado en vertederos o disperso en el medio ambiente. Frente a este escenario, distintos desarrolladores comenzaron a apostar por una alternativa innovadora: ladrillos fabricados con plástico reciclado.

Estos ladrillos se elaboran a partir de partículas de plástico provenientes de envases, aditivos y otros materiales reciclados. Su proceso de fabricación es similar al de los bloques de hormigón, aunque al estar compuestos de plástico presentan características diferentes, con ventajas y algunas limitaciones frente a los materiales tradicionales.

ladrillo de plástico Una alternativa para reciclar y reducir la contaminación por plástico. Archivo. ¿Qué hay que saber sobre estos ladrillos? Uno de sus principales beneficios es su aporte a la sostenibilidad. Al reutilizar plástico desechado se reduce la cantidad de residuos que llegan a los vertederos, lo que ayuda a disminuir la contaminación ambiental. Además, estos ladrillos suelen ser resistentes a la intemperie, al moho y a la degradación que afecta a otros materiales de construcción. También ofrecen un buen aislamiento térmico, lo que puede contribuir a mejorar la eficiencia energética del hogar.

En términos de costos, el material resulta relativamente accesible y su proceso de producción requiere menos energía que el de los ladrillos tradicionales, ya que no necesita altas temperaturas de cocción. A esto se suma otra ventaja: al ser más livianos, los ladrillos de plástico facilitan el transporte y la manipulación durante las obras.