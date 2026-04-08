Adiós al edredón: la tendencia para cubrir las camas que revolucionará el invierno

Los que saben de diseño recomiendan nuevos textiles que reemplazan al edredón y son tendencia esta temporada.

Con el avance del otoño y de las bajas temperaturas se renueva la ropa de cama, pero la tendencia de esta temporada no es el clásico edredón pesado. Una nueva corriente inspirada en la hotelería lo reemplaza por un sistema de textiles inteligentes.

La tendencia para el dormitorio Esta nueva tendencia reemplaza al edredón tradicional por capas livianas que priorizan la regulación térmica y la estética minimalista. No solo es un abrigo sino una experiencia sensorial completa basada en materiales nobles y texturas etéreas.

La clave de esta transformación reside en la selección de materiales que "respiran" y se adaptan al cuerpo. Una opción es el lino de Normandía. Es muy resistente y actúa como un termostato natural manteniendo el calor sin acumular humedad.

Otra opción es el Bambú y Percal de algodón. El primero se destaca por su tacto sedoso y sus propiedades antibacterianas, mientras que el segundo recrea la sensación de cama de hotel. En tanto, la gasa de algodón es la opción más liviana. Su trama abierta permite un descanso aportando volumen sin peso.

Gemini_Generated_Image_93rt2193rt2193rt Sin edredón. La tendencia que se impone. Fuente: IA Gemini. Por otra parte, el diseño del dormitorio se aleja de los estampados estridentes. La paleta cromática de la temporada de invierno se inclina por tonos arena, verdes secos y pasteles empolvados.