Adiós al balcón expuesto: la tendencia perfecta para tu balcón de alquiler que no necesita perforaciones

La privacidad es posible, incluso en alquileres y sin taladros. A continuación te damos 4 ideas para transformar tu exterior sin comprometer tu contrato.

Hay una tendencia perfecta para quienes buscan mantener la privacidad en sus balcones, que incluso aplica para alquileres. La decoración que te vamos a presentar se sujeta sin daño y se pueden mover de lugar sin dejar marcas. Además hay varias opciones en el mercado y son fáciles de conseguir.

La primera opción es colocar macetas en vertical, apoyadas en la pared o colgadas, cubriendo todas las vistas sin ocupar mucho espacio. Agrega plantas colgantes, enredaderas o hierbas aromáticas que aportan frescura y filtran la vista de extraños. Además, te puedes llevar todo si te cambias de departamento.

fb8852a1884679e9ab87d8f7ec8d70ed La tendencia que renueva tu balcón. Archivo. Ideas para tu balcón Los biombos o paneles livianos también están en tendencia. Esta es una opción perfecta para delimitar tu balcón sin obras. Son independientes y móviles, por lo que puedes retirarlos si llueve o te aburres. Aporta una estética relajada y brinda sombra en días de mucho calor.

Una cortina de exterior que se pueda enrollar. Esta cortina ligera se sujeta con ganchos a presión o tiras, que son fáciles de mover o de retirar. Esta es una opción elegante para ganar privacidad, filtrar la luz, aportar una estética elegante al balcón y crear un rincón más acogedor.