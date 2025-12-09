Presenta:

Adiós al balcón expuesto: la tendencia perfecta para tu balcón de alquiler que no necesita perforaciones

La privacidad es posible, incluso en alquileres y sin taladros. A continuación te damos 4 ideas para transformar tu exterior sin comprometer tu contrato.

Marla Ferrón

La tendencia que transforma y da privacidad. 

Hay una tendencia perfecta para quienes buscan mantener la privacidad en sus balcones, que incluso aplica para alquileres. La decoración que te vamos a presentar se sujeta sin daño y se pueden mover de lugar sin dejar marcas. Además hay varias opciones en el mercado y son fáciles de conseguir.

La primera opción es colocar macetas en vertical, apoyadas en la pared o colgadas, cubriendo todas las vistas sin ocupar mucho espacio. Agrega plantas colgantes, enredaderas o hierbas aromáticas que aportan frescura y filtran la vista de extraños. Además, te puedes llevar todo si te cambias de departamento.

La tendencia que renueva tu balcón.

Ideas para tu balcón

Los biombos o paneles livianos también están en tendencia. Esta es una opción perfecta para delimitar tu balcón sin obras. Son independientes y móviles, por lo que puedes retirarlos si llueve o te aburres. Aporta una estética relajada y brinda sombra en días de mucho calor.

Una cortina de exterior que se pueda enrollar. Esta cortina ligera se sujeta con ganchos a presión o tiras, que son fáciles de mover o de retirar. Esta es una opción elegante para ganar privacidad, filtrar la luz, aportar una estética elegante al balcón y crear un rincón más acogedor.

Las cortinas que se adaptan a cualquier balcón.

Otros están optando por objetos altos, textiles y luces para crear un ambiente cómodo, perfecto para aprovechar las tardes de verano. Si no quieres instalar nada, podés usar objetos altos como macetas grandes, cajas o muebles, tapando parcialmente la vista y separando el espacio de tu vecino.

