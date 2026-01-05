Abdomen plano: el jugo verde para arrancar 2026 que sí funciona

Adiós a la hinchazón: el licuado secreto del Dr. Padilla. El jugo verde de cinco ingredientes que desinflama tu abdomen.

El abdomen hinchado suele ser una molestia. Por suerte, este jugo verde transforma tu digestión por completo. Este licuado especial combina vegetales frescos y frutas ácidas para desinflamar tu cuerpo. Es la receta perfecta para sentir ligereza y mucho bienestar.

Un jugo verde que reduce el abdomen rápido El doctor Miguel Padilla es el autor de esta pócima milagrosa. Él comparte consejos de salud que ayudan a miles de personas. Su mezcla líquida busca activar el tránsito intestinal de forma natural. Evita esa sensación pesada después de comer con este remedio casero.

Jugo verde Foto: Shutterstock Jugo verde Foto: Shutterstock Los ingredientes son simples. Necesitas piña dulce o una manzana verde bien ácida y fresca. El pepino aporta agua y frescura para hidratar tus células internas. El apio picado te ayudará con su fibra a barrercon los desechos que tu organismo no necesita. Suma espinaca en cantidad abundante para obtener hierro y mucha energía.