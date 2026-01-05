Verano: la playa secreta de Argentina que parece del Caribe con aguas turquesas y arena clara

Un lugar para conectar con la naturaleza y disfrutar de una postal que desborda de belleza.

Quienes buscan un destino nuevo para sus vacaciones de verano deben visitar una playa argentina que ha causado sensación en redes por su gran parecido con postales del Caribe. Sus aguas tienen un tono turquesa intenso, arena clara y ambiente silencioso que invita a relajarse.

Lejos de los destinos masivos, se encuentra Punta Perdices, la playa ubicada en provincia de Río Negro. Está integrada al Área Natural Protegida Bahía San Antonio y presenta un sector de la costa patagónica como un destino nacional y de bajo presupuesto para visitar en familia.

sao-punta-perdices-04-2 La playa de arena azul que es perfecta para pasar un día de verano. Archivo. ¿Cómo acceder a esta playa? La playa está ubicada a poco más de 60 km de Las Grutas y cerca del Puerto San Antonio Este. La forma de llegar a este destino paradisíaco es en auto desde Las Grutas y tomar la Ruta Nacional 3 hacia San Antonio Este. Luego tomarás la Ruta Provincial 1, que bordea la costa hasta el acceso a Punta Perdices.

Cabe destacar que esta playa no cuenta con transporte público directo, por lo que se recomienda alquilar un auto. Es un viaje extenso que requiere de un vehículo y no una bicicleta. Los caminos para llegar a destino pueden presentar algunas dificultades para los ciclistas y provocar situaciones peligrosas.