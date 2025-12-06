4 ejercicios para ganar flexibilidad y evitar el dolor que puedes hacer en casa y sin peso

Esta rutina de pocos minutos está enfocada en la longevidad y procura mantenerte activo mientras aumentas tu fuerza.

Vivimos más que nunca, pero muchos no viven bien. Una de las posibles causas es porque mantienen una vida sedentaria y con una alimentación pobre en nutrientes. Pero esto puede cambiar en pocas semanas con una rutina de 6 ejercicios que no necesitan peso y es ideal para principiantes.

El entramiento comienza con la sentadilla en silla que es un ejercicio que fortalece las piernas y los glúteos, lo que mejora tu rendimiento en el día a día y tu desempeño en actividades diarias como levantarse, sentarse o subir escaleras. A su vez mejora la movilidad de las caderas y de las rodillas, permitiendo eliminar el dolor.

El peso muerto combina fuerza, equilibrio y coordinación, clave para una vida larga y saludable. Cuando entrenas los músculos de las piernas (sobre todo isquiotibiales, glúteos y el tronco) y mejoras el equilibrio, el riesgo de caídas disminuye drásticamente y se desarrolla agilidad.

Las flexiones inclinadas ayudan a recuperar la fuerza del tren superior. Esta se desgasta con el paso del tiempo y por eso es clave mantener brazos, hombros y pecho fortalecidos. La flexión aumentará la movilidad de la columna vertebral superior y las articulaciones de los hombros.