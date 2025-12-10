Xbox Series X en Chile o en Argentina: dónde conviene comprarla este verano

Con el verano encima, volver a mirar a Chile ya es un clásico para muchos argentinos. Esta vez no se trata solo de renovar el placard o traer pequeños electrodomésticos: la estrella tecnológica de la temporada es la consola Xbox Series X 1 TB SSD, la opción “tope de gama” para quienes quieren dar el salto a la nueva generación sin mirar atrás.

Con un dólar inestable en Argentina , la pregunta vuelve a aparecer: ¿conviene cruzar la cordillera para comprar la consola de Xbox más potente?

La Xbox Series X no es solo “otra consola más”. Su corazón es un sistema en un chip basado en las arquitecturas Zen 2 y RDNA 2 de AMD, capaz de entregar 12 teraflops de potencia. En la práctica, eso se traduce en escenarios mucho más detallados, físicas más complejas y juegos que se ven y responden mejor.

Entre 4K, 120 FPS y SSD de 1 TB, la Xbox Series X seduce a los fanáticos mientras el debate se centra en algo menos glamoroso: el costo total de traerla desde Chile.

Tomando como referencia el valor del dólares el10 de diciembre de 2025, en Chile la Xbox Series X aparece publicada en Ripley a 715.990 pesos chilenos , con pago con tarjeta de la tienda. Ese precio, cruzado con el contexto cambiario actual, es el punto de partida para la comparación.

La consola “tope de gama” de Xbox rinde igual en ambos países, pero el combo dólar, impuestos y viaje define dónde conviene comprarla.

Con un dólar en torno a los 925 pesos chilenos, esos 715.990 CLP equivalen a aproximadamente 774 dólares. El siguiente paso es llevar ese monto a pesos argentinos: usando una referencia de 1.460 pesos por dólar, el resultado ronda los 1.130.098 pesos argentinos.

En paralelo, en Mercado Libre Argentina la misma consola se consigue alrededor de los 1.525.000 pesos. La brecha queda en torno a los 395.000 pesos a favor de Chile, siempre hablando de precios de lista y sin sumar todavía impuestos, costos de viaje ni posibles promociones puntuales.

La cuenta para cualquier otro producto sigue la misma lógica:

Dividir el precio en pesos chilenos por la cotización del dólar en Chile.

Multiplicar ese valor en dólares por la cotización elegida en Argentina.

xbox serties x La comparación Chile vs. Argentina muestra una brecha clara a favor del país vecino, aunque la franquicia aduanera y la garantía pueden cambiar la ecuación final. Imagen generada por la IA

¿Sigue valiendo la pena cruzar la cordillera?

Sobre el papel, Chile gana por margen amplio: la Xbox Series X es sensiblemente más barata que en los principales marketplaces argentinos. Pero la decisión final no se agota en la calculadora.

Hay que considerar la franquicia aduanera al regresar al país: si el valor de la consola supera el monto permitido sin impuestos, se paga un porcentaje sobre el excedente. Ese recargo puede comer buena parte de la ventaja, sobre todo si el viaje se hace solo para comprar la consola y no se prorratean gastos con otras compras.

La garantía es otro punto clave. Gestionar un cambio o una reparación suele ser más sencillo cuando el equipo se adquirió en el mismo país donde se usa. Aun así, las grandes cadenas chilenas y la propia marca tienen políticas claras, por lo que no es un obstáculo definitivo, pero sí un dato que conviene no minimizar.

Por último, el retail chileno juega a favor de quienes se organizan: descuentos por banco, promos con tarjetas, eventos como Black Friday, Cyber Monday o las rebajas de fin de año pueden mejorar todavía más el precio efectivo de la Xbox Series X.

En síntesis: para alguien que ya planea viajar a Chile y tiene margen en la franquicia, la consola sigue conviniendo del lado chileno. Para quien debería hacer el viaje exclusivamente por la Xbox, el ahorro aparente corre el riesgo de diluirse entre pasajes, estadía e impuestos. La clave, una vez más, está en hacer bien los números antes de encender la ilusión gamer.