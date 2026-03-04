Valorant Masters aterriza en Santiago: el mayor hito de los esports en Chile y Latinoamérica
Valorant Masters de Santiago revoluciona Chile y toda Latinoamérica. Enterate del calendario, los equipos y los premios del primer gran torneo de 2026.
El despliegue de los eSports alcanza un nuevo nivel este mes con la llegada del Valorant Masters a Santiago. Tras intensas semanas de competencia regional, los mejores equipos del mundo aterrizan en Chile con el objetivo de alzar el trofeo y grabar su nombre en la historia de la disciplina, consolidando a la región como una plaza fundamental.
La capital chilena se convierte en el epicentro del gaming en Latinoamérica. Doce escuadras provenientes de las ligas VCT Americas, CN, EMEA y Pacific se enfrentarán en el primer gran duelo internacional del año. No solo se disputa el honor, sino también puntos vitales para el Champions Shanghai, asegurando que cada ronda sea una batalla de vida o muerte frente a miles de fanáticos de Valorant.
El camino a la gloria: Formato del Valorant Masters en Chile
Tras el cierre del Kickoff, las estrellas emergentes y las dinastías consolidadas están listas para ponerse a prueba en el mayor escenario hasta la fecha. El torneo se divide en dos fases críticas: la Swiss Stage (del 28 de febrero al 4 de marzo) y los Playoffs (del 6 al 15 de marzo). Los campeones del Kickoff de cada liga obtuvieron una plaza directa en la fase final, mientras que los otros ocho equipos luchan actualmente por los cuatro cupos restantes.
En la Swiss Stage, el margen de error es mínimo: dos victorias significan avanzar, pero dos derrotas implican la eliminación inmediata. ¿Podrá algún equipo de la región dar la sorpresa frente a las potencias globales en este escenario? La tensión se siente en cada mapa, ya que todas las series se disputan al mejor de tres, exigiendo una consistencia absoluta.
Calendario y fechas clave en Santiago
Para quienes siguen la acción desde cada rincón de Latinoamérica, el calendario entra en su fase más emocionante. Tras el cierre de la etapa suiza este miércoles 4 de marzo, habrá un breve descanso antes de los Playoffs, que comenzarán el viernes 6 de marzo bajo un formato de doble eliminación. Con una derrota, los equipos quedan al borde del abismo; con dos, se marchan a casa.
El tramo final del Valorant Masters se vivirá intensamente a mediados de mes:
- Viernes 13 de marzo: Semifinales.
- Sábado 14 de marzo: Final de la llave inferior.
- Domingo 15 de marzo: Gran final en Santiago.
Experiencias exclusivas: MVP, Drops y Shotcall
Fuera de la competencia pura, el evento en Chile ofrece una experiencia integral. Red Bull estará presente con activaciones para desactivar la spike, exhibiciones de autos con DJ en directo y venta de merchandising. Además, solo un jugador se convertirá en el MVP del torneo, recibiendo la codiciada pulsera personalizada de Good Art tras una votación de comentaristas y periodistas especializados.
Los fans que sigan la transmisión del Valorant Masters por Twitch también podrán participar mediante "Shotcall", una extensión que permite predecir jugadas en tiempo real. Además, gracias al auspicio de AWS, habrá recompensas exclusivas como títulos y grafitis especiales. Sin duda, este evento marca un antes y un después para el Valorant en la región, proyectando un futuro donde el sur del continente sea sede recurrente de la élite mundial.