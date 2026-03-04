Valorant Masters aterriza en Santiago: el mayor hito de los esports en Chile y Latinoamérica

Valorant Masters de Santiago revoluciona Chile y toda Latinoamérica. Enterate del calendario, los equipos y los premios del primer gran torneo de 2026.

El despliegue de los eSports alcanza un nuevo nivel este mes con la llegada del Valorant Masters a Santiago. Tras intensas semanas de competencia regional, los mejores equipos del mundo aterrizan en Chile con el objetivo de alzar el trofeo y grabar su nombre en la historia de la disciplina, consolidando a la región como una plaza fundamental.

La capital chilena se convierte en el epicentro del gaming en Latinoamérica. Doce escuadras provenientes de las ligas VCT Americas, CN, EMEA y Pacific se enfrentarán en el primer gran duelo internacional del año. No solo se disputa el honor, sino también puntos vitales para el Champions Shanghai, asegurando que cada ronda sea una batalla de vida o muerte frente a miles de fanáticos de Valorant.

Valorant Masters - Interna 1 La comunidad de Valorant se reúne en Chile para alentar a los mejores equipos de toda Latinoamérica. Riot Games El camino a la gloria: Formato del Valorant Masters en Chile Tras el cierre del Kickoff, las estrellas emergentes y las dinastías consolidadas están listas para ponerse a prueba en el mayor escenario hasta la fecha. El torneo se divide en dos fases críticas: la Swiss Stage (del 28 de febrero al 4 de marzo) y los Playoffs (del 6 al 15 de marzo). Los campeones del Kickoff de cada liga obtuvieron una plaza directa en la fase final, mientras que los otros ocho equipos luchan actualmente por los cuatro cupos restantes.

En la Swiss Stage, el margen de error es mínimo: dos victorias significan avanzar, pero dos derrotas implican la eliminación inmediata. ¿Podrá algún equipo de la región dar la sorpresa frente a las potencias globales en este escenario? La tensión se siente en cada mapa, ya que todas las series se disputan al mejor de tres, exigiendo una consistencia absoluta.

Valorant Masters - Interna 2 El trofeo del Valorant Masters espera por su dueño en el cierre del evento en Santiago, Chile. Riot Games Calendario y fechas clave en Santiago Para quienes siguen la acción desde cada rincón de Latinoamérica, el calendario entra en su fase más emocionante. Tras el cierre de la etapa suiza este miércoles 4 de marzo, habrá un breve descanso antes de los Playoffs, que comenzarán el viernes 6 de marzo bajo un formato de doble eliminación. Con una derrota, los equipos quedan al borde del abismo; con dos, se marchan a casa.