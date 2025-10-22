Sony Xperia 1 VIII: el nuevo teléfono insignia

El próximo Sony Xperia 1 VIII fue detectado en una base de datos de teléfonos compatibles con eSIM. El hallazgo confirma que Sony sigue apostando por su línea Xperia.

El próximo Sony Xperia en su versión '1 VIII' ya comenzó a dar señales de vida antes de su presentación oficial. El teléfono apareció listado en la base de datos de Hot Mobile, una plataforma que registra dispositivos compatibles con eSIM, bajo los números de modelo PM-1521-BV, PM-1522-BV y PM-1523-BV, lo que indicaría que se trata de una misma línea con diferentes variantes.

Según el sitio especializado The Walkman Blog, estos códigos siguen la secuencia utilizada en los modelos previos —el Xperia 1 VI (PM-1490-BV) y el Xperia 1 VII (PM-1500-BV)—, lo que refuerza la idea de que el nuevo registro pertenece al sucesor directo del actual flagship de Sony.

image Sony prepara un nuevo Xperia. Sony El regreso de la línea Xperia Durante los últimos años, el futuro de la gama Xperia había sido incierto. Sin embargo, la compañía japonesa reafirmó su compromiso con el negocio móvil. El propio director financiero de Sony confirmó que la marca seguirá desarrollando nuevos modelos, mientras que Qualcomm mencionó a la empresa entre los fabricantes que aprovecharán su nuevo Snapdragon 8 Elite Gen 5, el procesador que impulsará al Xperia 1 VIII.

Este chip de última generación promete mejoras notables en rendimiento y eficiencia energética, lo que colocará al nuevo dispositivo de Sony en competencia directa con los próximos lanzamientos de Samsung, Xiaomi y OnePlus.

Qué se sabe hasta ahora del Xperia 1 VIII sony xperia 10 vii Sony Xperia 10 vii Aunque Sony aún no ha realizado ningún anuncio oficial, el hallazgo de estos números de modelo indica que el desarrollo del teléfono ya está en marcha. Se espera que el Xperia 1 VIII mantenga la estética minimalista y el formato 21:9 característico de la marca, junto con un apartado fotográfico avanzado, un punto fuerte tradicional en la serie.