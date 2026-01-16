Se filtraron los juegos de PlayStation Plus Extra, Deluxe y Premium de enero

PlayStation arranca este enero con fuerza: los juegos de PlayStation Plus Extra, Deluxe y Premium de enero ya se filtraron y prometen un mes cargado de acción, nostalgia y terror. Entre los títulos más destacados aparecen Resident Evil Village, uno de los survival horror más elogiados de los últimos años, y Like a Dragon: Infinite Wealth, la esperada nueva entrega de la saga Yakuza.

Sony decidió abrir el año con un catálogo potente. Mientras los suscriptores de PlayStation Plus Essential disfrutan de Need for Speed Unbound, Epic Mickey Rebrushed y Core Keeper, los usuarios de los planes Extra, Deluxe y Premium recibirán una selección más ambiciosa.

Según el insider billbilkun, conocido por sus filtraciones acertadas en Dealabs, los nuevos juegos estarán disponibles a partir del 20 de enero. Entre ellos se destacan:

Esta tanda ofrece una variedad notable: desde terror psicológico y aventuras cinematográficas hasta simuladores y juegos de conducción estilizados.

Por primera vez, Resident Evil Village llega al servicio de PlayStation . La historia de Ethan Winters y su lucha por sobrevivir en un pueblo europeo se convierte así en una oportunidad ideal para quienes aún no la probaron. Además, estará disponible simultáneamente en Game Pass Premium y Ultimate, lo que refuerza la competencia entre ambas plataformas.

El otro gran protagonista del mes es Like a Dragon: Infinite Wealth, la más reciente entrega principal de la saga Yakuza, que mantiene el carisma de sus personajes y la profundidad narrativa que caracteriza a la franquicia. Su llegada a PlayStation Plus representa una de las inclusiones más celebradas por los fans.

Para quienes buscan algo distinto, A Quiet Place: The Road Ahead y The Exit 8 ofrecen experiencias de terror atmosférico y psicológico, mientras que Expeditions: A MudRunner Game invita a explorar terrenos extremos con vehículos todoterreno. En el extremo opuesto, Art of Rally propone un viaje visual relajante para los amantes de la velocidad y el diseño minimalista.

Clásicos para los nostálgicos y una cita confirmada

Los usuarios del nivel Premium recibirán dos joyas adicionales del catálogo clásico de PlayStation: Ridge Racer 2 y Ridge Racer Type 4, dos títulos icónicos que marcaron una época en los juegos de carreras.

PlayStation reveló que todos estos juegos llegarán el proximo martes 20 de enero.

Con esta selección, enero se perfila como uno de los meses más fuertes para los suscriptores del servicio, combinando lo mejor de tres mundos: terror, narrativa y nostalgia. Un arranque de año ideal para los jugadores de PS5 y PS4.