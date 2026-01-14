Cuanto cuesta la PlayStation 5 Pro en Chile: la brecha de precio vuelve a tentar a los argentinos
Con Ripley y Mercado Libre como referencia, la conversión muestra un descuento de $562.000 para la PlayStation 5 Pro.
Con el verano encima, muchos argentinos vuelven a mirar hacia el otro lado de la cordillera. Ya no es solo por indumentaria o pequeños electrodomésticos: en el radar de compras reaparece una vedette tecnológica con nombre propio, la PlayStation 5 Pro, el modelo más nuevo dentro de la familia PlayStation. Con un dólar inestable en Argentina, la diferencia de precios con Chile vuelve a encender la calculadora y abre la misma pregunta de cada temporada: ¿conviene cruzar?
En el medio, la consola también funciona como un centro de entretenimiento. Con conexión Wi-Fi se accede a plataformas como Netflix o YouTube, y el ecosistema PS5 mantiene la experiencia de esta generación para quienes buscan jugar y, a la vez, tener un “hub” multimedia en el living.
Qué se compra y qué ofrece
La PlayStation 5 Pro apunta a quienes buscan la mejor versión posible de los juegos actuales: promete trazado de rayos avanzado, mayor nitidez en TV 4K y la opción de jugar títulos compatibles a 60 fps o hasta 120 fps con resolución 4K mejorada mediante PSSR. Llega con 2 TB de almacenamiento SSD, pensado para tener varios juegos instalados y listos, y mantiene el foco en tiempos de carga rápidos gracias a su unidad de estado sólido de alta velocidad y a una arquitectura de E/S integrada que acelera el acceso a datos.
Este modelo es totalmente digital, es decir, no incluye unidad de disco. Los juegos se compran y descargan desde PlayStation Store al iniciar sesión en PlayStation Network. Quien quiera reproducir discos de PS5 o PS4, o ver películas en formato Blu-ray y 4K Ultra HD Blu-ray, puede sumar una unidad de disco compatible, que se vende por separado.
- En el apartado técnico, la nueva consola de PlayStation suma funciones orientadas a una experiencia más estable: VRR para reducir cortes y “tearing”, soporte de 120 Hz en pantallas 4K y compatibilidad con 8K vía HDMI 2.1 en títulos que lo permitan.
- También incorpora mejoras para juegos de PS4: la consola es retrocompatible con más de 8500 títulos y cuenta con Game Boost para lograr fotogramas más fluidos en algunos juegos de PS4 y PS5, además de una opción de calidad de imagen mejorada para ciertos títulos de PS4.
- Para el juego online, incluye conectividad inalámbrica con soporte para IEEE 802.11be (con router compatible), con la promesa de más estabilidad y menor latencia.
- En inmersión, mantiene el ecosistema PS5 con HDR, Tempest 3D AudioTech y las funciones del DualSense como respuesta háptica y gatillos adaptativos. Como extra, la consola incluye ASTRO’s Playroom, el juego que sirve de muestra para estas características.
La diferencia entre Chile y Argentina, con números en la mano
Tomando como referencia enero de 2026, en Chile la PlayStatin 5 Pro figura en Ripley a $899.990 CLP con tarjeta de la tienda. En Argentina, el mismo modelo se ofrece en Mercado Libre a $2.078.812.
Para comparar de forma prolija, la cuenta propuesta es doble: primero, llevar el precio chileno a dólares; después, pasarlo a pesos argentinos.
Con un dólar en Chile cerca de $884,09 CLP (referencia del 13 de enero de 2026), esos $899.990 CLP equivalen a unos US$ 1.018. Luego, usando una cotización de $1.490 ARS por dólar (valores de la rueda del 13 y 14 de enero de 2026), el número queda alrededor de $1.516.800 ARS.
Frente a los $2.078.812 ARS que se ven en publicaciones locales, la brecha ronda los $562.000 ARS a favor de Chile. Son cifras aproximadas y sensibles al tipo de cambio, pero sirven para dimensionar el salto.
Antes de cruzar: franquicia, garantía y promociones
El precio no es el único factor. Uno clave es la franquicia aduanera al volver a Argentina: si el valor supera el monto permitido sin impuestos, puede aplicarse un recargo sobre el excedente y la ventaja se achica.
La garantía es otro punto a considerar. Suele ser más simple resolver cambios o reparaciones cuando el producto se compró en el país donde se usa, aunque las grandes cadenas chilenas y la propia marca manejan políticas claras de cobertura.
Por último, el retail chileno suele activar descuentos temporales, cuotas y rebajas bancarias. Para quien planifica el viaje, esas promos pueden mejorar todavía más la ecuación, siempre que los números se hagan completos antes de decidir la compra.