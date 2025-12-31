Samsung vuelve a tentar a los argentinos en Chile: Ripley ofrece su aire acondicionado a precio rebajado

Ripley sorprendió con una de las ofertas más atractivas de fin de año en climatización: un aire acondicionado split Samsung (denominado AR40F12C0AM) de 12.000 BTU frío-calor con tecnología inverter, un equipo pensado para uso residencial que combina eficiencia energética, confort y una marca de peso internacional. La promoción no solo destaca por el producto, sino también por la diferencia de precio entre la compra presencial y la online, lo que vuelve a poner a Chile en el radar de los consumidores argentinos.

El modelo AR40F12C0AM de Samsung incorpora tecnología "Digital Inverter", uno de los principales diferenciales frente a equipos tradicionales de Argentina . A diferencia de los sistemas convencionales que se encienden y apagan constantemente, este compresor mantiene la temperatura deseada de forma estable, reduciendo el consumo eléctrico, el desgaste del equipo y el nivel de ruido. El resultado es un menor gasto energético diario y una vida útil más prolongada.

En términos de rendimiento, el modo de "Enfriamiento Rápido" permite climatizar una habitación completa en menos tiempo. El sistema trabaja inicialmente a máxima potencia y luego reduce la velocidad del ventilador una vez alcanzada la temperatura ideal, ofreciendo alivio casi inmediato tanto en verano como en invierno.

Otro punto fuerte es la oscilación automática bidireccional, que distribuye el aire de manera pareja en todos los rincones del ambiente. Esto evita zonas frías o calientes y mejora la sensación térmica general, incluso en espacios amplios.

Tecnología inverter y refrigerante R32 garantizan ahorro energía confort y menor impacto ambiental.

Aire limpio, descanso y refrigeración ecológica

El aire acondicionado incluye un filtro HD lavable, capaz de retener polvo, contaminantes del aire y alérgenos como polen, esporas de moho y caspa de mascotas. Su mantenimiento es sencillo: basta con enjuagarlo con agua para volver a utilizarlo, lo que reduce costos a largo plazo y mejora la calidad del aire interior.

Para el descanso nocturno, Samsung suma el modo "Good Sleep", que ajusta automáticamente la temperatura según las distintas etapas del sueño. Este sistema no solo mejora la calidad del descanso, sino que además consume menos energía que el modo de enfriamiento tradicional, un detalle clave para quienes usan el aire acondicionado durante varias horas seguidas.

En línea con las exigencias ambientales actuales, el equipo utiliza refrigerante R32, un gas de última generación que no daña la capa de ozono y tiene un impacto significativamente menor en el calentamiento global que los refrigerantes R22 o R410A. Es un punto a favor para quienes buscan eficiencia sin descuidar el aspecto ecológico.

La compra online en Chile reduce el precio y sigue siendo conveniente para argentinos.

Precio en Chile y conveniencia para argentinos

En Ripley, el precio presencial del equipo es de 419.990 CLP , pero comprándolo por internet y retirándolo luego, el valor baja a 329.990 CLP. Tomando como referencia el precio de los 419,999 CLP y con la cotización del 31 de diciembre (918,15 CLP por dólar), el precio original equivale a USD 457,44, que al tipo de cambio oficial argentino representa unos $674.724 ARS.

Si bien al cruzar el electrodoméstico a Argentina se deben sumar impuestos y costos aduaneros, incluso con ese adicional el valor final continúa siendo competitivo frente a los precios locales, especialmente tratándose de un aire acondicionado Samsung inverter frío-calor de 12.000 BTU.

En un contexto de altas temperaturas, tarifas eléctricas en alza y búsqueda de eficiencia, esta oferta de Ripley Chile se posiciona como una opción muy tentadora para quienes evalúan renovar su sistema de climatización con un equipo moderno, eficiente y de marca reconocida.