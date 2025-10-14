Samsung Galaxy S25 Ultra: ¿conviene más comprarlo en Argentina o en Chile?

Comprar un teléfono premium dejó de ser solo una decisión tecnológica y pasó a ser un cálculo financiero. El Samsung Galaxy S25 Ultra de 512 GB muestra en octubre de 2025 una diferencia de precio llamativa entre Chile y Argentina . A partir de valores de Ripley y de publicaciones en Mercado Libre, esta comparación revela cuánto pesa el tipo de cambio y qué otros factores —impuestos, posventa y eventos de descuentos— pueden inclinar la balanza a favor de una u otra orilla.

El Samsung Galaxy S25 Ultra 5G (versión internacional) llega con sistema operativo Android 15, pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pulgadas y resolución Quad HD+ (3120 x 1440 píxeles). Su frecuencia de actualización alcanza los 120 Hz, protegida por Corning Gorilla Glass Victus 2, lo que garantiza una visualización nítida y resistente.

El dispositivo incluye 512 GB de almacenamiento UFS 4.0, 12 GB de memoria RAM y está impulsado por el procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite, uno de los más potentes del mercado. Su sistema de cámaras combina un sensor principal de 200 MP, un teleobjetivo de 50 MP, otro de 10 MP y una cámara frontal de 12 MP, pensada para fotografía de alta definición y video en 8K.

La batería de 5.000 mAh ofrece autonomía extendida y compatibilidad con carga rápida a través de USB-C (USB 3.2 Gen 1). Además, cuenta con conectividad Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 (802.11a/b/g/n/ac/ax/be), NFC y soporte para doble SIM. En la caja se incluyen el S Pen, un cable de carga USB tipo C y la herramienta para expulsar la tarjeta SIM.

En Chile , el Galaxy S25 Ultra de 512 GB puede conseguirse en Ripley a $1.449.990 pesos chilenos (CLP), con tarjeta de la tienda. En Argentina , el mismo modelo aparece en Mercado Libre con precios que rondan los $2.123.882,03 pesos argentinos (ARS).

Para comparar ambos valores, conviene hacer una conversión de referencia.

De CLP a dólares (USD): $1.449.990 ÷ 959,20 (tipo de cambio en Chile al 14 de octubre de 2025) = $2.040.454,93 pesos argentinos .

al 14 de octubre de 2025) = . De USD a ARS: US$1.511,66 × $1.405 (cotización promedio del 13-14 de octubre en Argentina) = $2.123.882,03 ARS .

De esta forma, el teléfono comprado en Chile queda más de $110.000 por debajo de los precios en nuestro país. Incluso considerando las variaciones por tipo de cambio (MEP, CCL o tarjeta), el ahorro sigue siendo considerable.

¿Conviene traerlo desde Chile?

Más allá de la diferencia numérica, existen factores a tener en cuenta:

Impuestos y franquicia aduanera: si se supera el monto permitido, puede aplicarse un arancel adicional al ingresar al país.

Garantía y posventa: las compras locales suelen ofrecer una gestión más simple, aunque los retailers chilenos cuentan con políticas claras de cobertura.

Promociones y eventos comerciales: fechas como el CyberDay o descuentos bancarios pueden mejorar aún más la ecuación final.

Al tipo de cambio de octubre de 2025, el Samsung Galaxy S25 Ultra cuesta $1.449.990 CLP ($2.040.454,93 pesos argentinos) en Chile y desde $2.123.882,03 ARS, una brecha que no siempre refuerza la conveniencia de cruzar la cordillera. De hecho, si consigues el teléfono en Argentina (en cuotas fijas o con descuentos) el cambio se vuelve mucho más favorable para nuestro país.