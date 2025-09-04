Robo de SMS y spyware: las nuevas amenazas que ponen en riesgo a los usuarios de Android

La ciberseguridad no se detiene y los ataques evolucionan junto con la tecnología. Hoy, una de las mayores preocupaciones es el robo de SMS en dispositivos Android , una práctica cada vez más frecuente que busca vulnerar la privacidad y acceder a códigos de verificación.

El pasado 25 de agosto, la firma Threat Fabric advirtió en un informe que los droppers para Android se han convertido en un problema de alto riesgo . Estos programas maliciosos tienen la capacidad de interceptar todos los mensajes de texto de un celular, lo que representa un serio peligro para operaciones bancarias, compras en línea y accesos a plataformas digitales.

De acuerdo con la firma, los droppers funcionan como un caballo de Troya: parecen aplicaciones inofensivas, pero en realidad descargan el malware que infecta el dispositivo. Una vez instalado, puede acceder a los SMS y, con ello, robar los códigos de autenticación que confirman la identidad de un usuario en pagos o inicios de sesión.

Un caso reciente es RewardDropMiner, un malware que no solo intercepta mensajes , sino que también espía la actividad del usuario e instala un minero de criptomonedas de Monero, ralentizando el sistema y poniendo en riesgo la seguridad del dispositivo.

Spyware: otro frente de ataque

Además del robo de SMS, los ciberdelincuentes utilizan spyware para obtener datos personales, cookies de navegación o credenciales de acceso. Esta información tiene un alto valor en la red, ya que puede ser utilizada para fraudes, venta en mercados ilegales o secuestro de cuentas.

Cómo protegerse de estas amenazas

La mejor defensa es la prevención. Estas son las claves para blindar tu dispositivo Android frente a los droppers y el spyware:

Descarga segura de aplicaciones: instala programas únicamente desde la Google Play Store o tiendas oficiales. Evita archivos APK de fuentes desconocidas.

Mantén todo actualizado: tanto el sistema operativo como las apps deben estar en su última versión para corregir vulnerabilidades.

Usa antivirus de confianza: herramientas como Bitdefender, Avast o Microsoft Defender ofrecen protección en tiempo real contra malware.

Reemplaza el 2FA por SMS: opta por aplicaciones como Google Authenticator o llaves de seguridad físicas (ej. YubiKey), mucho más seguras que los mensajes de texto.

Un checklist básico contra aplicaciones falsas

El robo de SMS y el spyware son recordatorios de que la información personal es el principal objetivo de los atacantes. Adoptar hábitos de seguridad digital es esencial para evitar fraudes y proteger la privacidad.