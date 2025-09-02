Violento robo en finca: les pidieron un vaso de agua y los desvalijaron

Tres hombres armados perpetraron un robo en una finca de Santa Rosa. Los sujetos sorprendieron a las víctimas tras acercarse a pedir un vaso de agua.

Las investigaciones por el robo en la finca quedaron a cargo de la Oficina Fiscal Santa Rosa-La Paz.

Luego de acercarse a pedir un vaso de agua a las 19 de este lunes, tres hombres ingresaron a una finca de Santa Rosa con el fin de asaltar a los presentes. Entre los objetos robados se encuentra una camioneta Toyota Hilux blanca. Las víctimas fueron el dueño del terreno y uno de sus empleados, ambos de 67 años.

La "Finca del Este", ubicada en el departamento de Santa Rosa, más precisamente en el cruce de la ruta 7 y la calle Míguez, fue el escenario del delito durante la tarde de este lunes.

Te Podría Interesar Bandidos rurales: dos detenidos por el robo en una finca de Maipú

De acuerdo con fuentes policiales, dos de los malvivientes se acercaron a la finca a pedir "un vaso de agua", pero al momento de abrir la puerta del terreno, un tercer sujeto ingresó con un arma de fuego.

Qué se llevaron en el robo Una vez adentro del complejo, entre amenazas, los delincuentes se llevaron dos teléfonos celulares, una computadora y la camioneta doble cabina.