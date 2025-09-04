Levantaron un portón y robaron muchas bicicletas en la Sexta Sección

Tres delincuentes manipularon el portón de un edificio de la Sexta Sección y se llevaron varias bicicletas del estacionamiento. En los videos se puede ver cómo actúan con total tranquilidad, ya que al darse cuenta que nadie los advierte, siguen entrando y saliendo con bicicletas. Fueron seis en total.

El hecho sucedió este miércoles en la madrugada. En las imágenes se puede ver como tres adolescentes ingresan, tras manipular el portón, al estacionamiento de un edificio de la Sexta Sección ubicado en Aristóbulo del Valle entre Paso de Los Andes y Granaderos. Los delincuentes se llevan varias bicicletas al darse cuenta que nadie se está dando cuenta de lo sucedido.