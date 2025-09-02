Memoria caché en Android: qué es, cómo borrarla y cuándo conviene hacerlo

A medida que usamos nuestras aplicaciones en Android , estas generan archivos temporales que se almacenan en la memoria caché del dispositivo . Estos archivos ayudan a que las apps funcionen más rápido, evitando que descarguen repetidamente datos o recursos que ya han usado, como imágenes o vídeos. Sin embargo, cuando se acumulan en exceso, pueden ocupar mucho espacio y ralentizar el sistema.

Aunque a menudo se habla de limpiar la memoria caché , esta es útil y necesaria para un mejor rendimiento. Almacenar archivos temporales permite que las aplicaciones carguen más rápido y respondan con mayor fluidez. Solo cuando se descontrola su tamaño es recomendable intervenir, especialmente en dispositivos con poco almacenamiento libre.

En Android , podemos eliminar la caché de cada app desde Ajustes > Almacenamiento > Otras aplicaciones o desde Ajustes > Aplicaciones y notificaciones. Allí, dentro de la sección de almacenamiento de cada aplicación, solo hay que pulsar en “Borrar caché ”, evitando seleccionar “Borrar almacenamiento”, ya que eso eliminaría datos y partidas guardadas.

El inconveniente es que Android ya no permite borrar la memoria caché de todas las apps de golpe desde versiones superiores a Android 8.0, por lo que este proceso debe repetirse app por app.

Alternativa: Files de Google

Para quienes buscan liberar espacio de manera más práctica, Google ofrece la app Files, disponible gratuitamente en la Play Store para cualquier dispositivo. Con esta aplicación se pueden eliminar archivos basura acumulados, pulsando en Hacer limpieza > Archivos basura. Este método no borra por completo la caché, solo elimina los archivos temporales que llevan tiempo sin usarse, evitando que se afecte el rendimiento de las apps.

cache3 No es recomendable borrar la caché diariamente, ya que algunas aplicaciones tardarán unos segundos más en cargar recursos, Extraída de la web

Borrar la caché en versiones antiguas de Android

En dispositivos con Android, sobre todoe en las versiones 4.2 a 8.0, el sistema permitía borrar la memoria caché de todas las aplicaciones de forma directa desde Ajustes > Almacenamiento > Datos almacenados en caché, pulsando en “Aceptar”. Esta acción eliminaba por completo los archivos temporales acumulados por todas las apps.

Finalmente, está claro que eliminar la caché libera espacio en el dispositivo sin afectar datos personales ni archivos importantes. Las aplicaciones recrean automáticamente los archivos temporales que necesiten al abrirse nuevamente. PAra ello, se recomienda repetir el proceso cada mes o cada dos semanas, especialmente si el móvil tiene poco espacio disponible.

No obstante, no es recomendable borrar la caché diariamente, ya que algunas aplicaciones tardarán unos segundos más en cargar recursos, como las vistas previas de Google Fotos. Sin embargo, realizar esta limpieza de manera periódica es una buena práctica para mantener el móvil ágil y libre de archivos innecesarios.