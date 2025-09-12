Novedades para usuarios con Android Auto ¿Llega la IA?

La versión Android Auto 15.1 ya está disponible en fase beta y se presenta como una de las actualizaciones más relevantes de la plataforma. Google comenzó a integrar la interfaz Material 3 Expressive, además de mejorar la compatibilidad con pantallas y aplicaciones, mientras se prepara la llegada de Gemini , su asistente de inteligencia artificial.

De acuerdo al sitio Andro4call , la nueva versión incluye ajustes visuales como iconos rediseñados, animaciones más fluidas y un efecto semitransparente en los menús. También se amplía la compatibilidad con diferentes tamaños de pantalla gracias a siete configuraciones de DPI, que van de 120 a 640 puntos. Según Android Sage, estas mejoras buscan ofrecer una experiencia más consistente entre el teléfono y el vehículo.

Google Maps es una de las aplicaciones que más cambios recibe en Android Auto 15.1 . Incorpora una barra de búsqueda más grande y accesos rápidos para simplificar la navegación hacia casa o el trabajo. Además, se mejoran las propuestas de rutas alternativas basadas en condiciones de tráfico y en los hábitos de conducción del usuario, anticipando así funciones que estarán potenciadas por Gemini.

La nueva versión Android Auto 15.1 incluye Material 3 Expressive y prepara la integración de Gemini en los vehículos.

La llegada de Gemini a Android Auto está prevista para finales de 2025. Google trabaja en un modelo de inteligencia artificial más ligero, adaptado a la conducción y al control del vehículo. El objetivo es mejorar la asistencia al usuario sin distraerlo de la carretera, con funciones como reconocimiento de voz avanzado y gestión más precisa de información contextual.

Además de las novedades de diseño e IA, la versión 15.1 amplía la lista de marcas de coches compatibles, entre ellas Firefly, Cougar e iCar. También se integra NewPipe, cliente de código abierto que permite reproducir solo el audio de videos de YouTube, pensado para usuarios que escuchan podcasts en el vehículo.

image Sin fecha definitiva para Android Auto: llegará Gemini a los vehículos. Pexels

Aunque aún no se confirmó la fecha de lanzamiento de la versión estable, Google mantiene un ritmo de actualizaciones constante. Los betatesters ya prueban estas novedades, mientras que los usuarios deberán esperar a su liberación oficial o acceder a través de repositorios como APKmirror.