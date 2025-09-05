¿Tu Android TV está lento?: así puedes limpiar la memoria caché y mejorar su rendimiento

Muchos problemas de rendimiento en los televisores con Android TV pueden resolverse sin necesidad de restaurar el dispositivo de fábrica. Una de las soluciones más prácticas es vaciar la memoria caché de las aplicaciones, un proceso sencillo que mejora la fluidez del sistema y libera espacio de almacenamiento .

La memoria caché es un espacio reservado en la memoria interna del televisor donde se guardan archivos temporales. Estos permiten que apps como Netflix, YouTube o Prime Video carguen más rápido imágenes y vídeos sin necesidad de descargarlos cada vez.

Estos archivos no son malos, ya que agilizan la experiencia. Sin embargo, con el tiempo pueden ocupar demasiado espacio, especialmente en televisores con poca capacidad interna, generando lentitud, bloqueos o problemas para instalar nuevas aplicaciones .

A diferencia de los archivos basura, limpiar la caché no borra datos importantes. Es decir, al hacerlo no tendrás que volver a iniciar sesión en tus apps ni perderás configuraciones.

Vaciar la memoria caché en Android TV libera espacio, soluciona fallos y mejora el rendimiento.

Ventajas de vaciar la memoria caché

Mejora el rendimiento del televisor al reducir la carga de archivos innecesarios.

al reducir la carga de archivos innecesarios. Libera espacio de almacenamiento , clave en modelos con poca memoria.

, clave en modelos con poca memoria. Evita errores en la instalación de nuevas apps.

Reduce bloqueos y ralentizaciones del sistema.

La única desventaja es que algunas aplicaciones pueden tardar un poco más en cargar la primera vez tras la limpieza, aunque el impacto suele ser mínimo.

Cómo vaciar la caché en Android TV

El procedimiento es muy similar al de un celular Android:

Entra en Ajustes en tu tele con Android TV o Google TV.

o Google TV. Selecciona el apartado Aplicaciones.

Elige la app que quieras optimizar.

Pulsa en Vaciar caché o Eliminar caché.

Este proceso puede repetirse con todas las aplicaciones instaladas. También funciona en dispositivos con Google TV, como los Chromecast más recientes.

shutterstock_1338098606 La memoria caché es un espacio reservado en la memoria interna del televisor donde se guardan archivos temporales. shutterstock.com

Cada cuánto conviene hacerlo

No existe una frecuencia fija para vaciar la caché. Todo depende del uso:

Si notas que el televisor va lento, se bloquea o no permite instalar nuevas apps, es momento de liberar espacio.

Si siempre usas las mismas aplicaciones y no instalas nuevas con frecuencia, probablemente no necesites hacerlo seguido.

Un consejo útil es revisar en Ajustes > Información cuánto espacio libre queda en el almacenamiento interno. Si es bajo, limpiar la memoria caché puede devolver fluidez al sistema.

Limpiar la memoria caché en Android TV es un mantenimiento rápido y efectivo que evita problemas comunes sin llegar a la medida extrema de restaurar el televisor de fábrica. Con solo unos pasos, podés optimizar el rendimiento, recuperar espacio y asegurarte de que tus aplicaciones funcionen de manera más estable.