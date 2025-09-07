Android suma nuevas funciones de IA, audio compartido y un rediseño de Quick Share
La actualización de Android incorpora herramientas de escritura con IA, mejoras en Emojis, opciones de audio compartido y más.
La última actualización de Android incorporó funciones que buscan optimizar la escritura, ampliar la creatividad en chats y facilitar la transferencia de archivos. Entre las novedades se encuentran herramientas de IA en Gboard, un rediseño de Quick Share, mejoras en Emoji Kitchen y la posibilidad de compartir audio con amigos o grupos.
Escritura más precisa con IA en Gboard
Una de las principales innovaciones llega a través de Gboard. Ahora es posible revisar y ajustar mensajes con sugerencias impulsadas por inteligencia artificial, que permiten modificar el tono a uno más formal, conciso o expresivo. La función también corrige ortografía y gramática, y todo el proceso ocurre de manera local en el dispositivo, lo que garantiza la privacidad de los datos.
Emoji Kitchen y nuevas formas de expresión
Los usuarios también podrán explorar una biblioteca ampliada en Emoji Kitchen, donde será posible buscar, guardar y combinar stickers personalizados. Esta función permite experimentar con variaciones de emojis y compartir creaciones propias en las conversaciones.
Compartir audio y archivos de forma más sencilla
Otra novedad destacada es la posibilidad de emparejar dos auriculares Bluetooth con tecnología LE Audio a un mismo teléfono. De esta forma, dos personas pueden escuchar simultáneamente música, podcasts o películas. Además, se incorpora un sistema de transmisión por código QR para invitar a varios contactos a unirse a un mismo canal de audio privado, una opción que simula una “silent disco”.
En cuanto a la transferencia de archivos, el renovado Quick Share ofrece una interfaz más intuitiva que permite alternar entre envío y recepción, previsualizar el contenido compartido y seguir en tiempo real el progreso de la transferencia. Esta función busca reducir pasos y agilizar el intercambio de fotos y videos.
La compañía también anunció la herramienta Androidify, que permite crear un avatar en forma de bot a partir de una selfie usando inteligencia artificial. Todas estas funciones ya están disponibles en la web oficial de actualizaciones de Android, y algunas llegan primero a los dispositivos Pixel.