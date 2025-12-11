Meta mejora el soporte de cuentas con inteligencia artificial

Meta decidió renovar la forma en que brinda ayuda a sus usuarios. Por eso, lanzó un espacio centralizado que simplifica el soporte de cuentas en Facebook e Instagram . Esta novedad busca resolver problemas de acceso y seguridad de manera mucho más ágil y directa para toda la comunidad.

Durante mucho tiempo, los usuarios se quejaron de que conseguir ayuda cuando perdían el acceso a su perfil era muy complicado. La empresa reconoció que la atención no siempre cumplió con lo que la gente esperaba. Para cambiar esto, presentaron un nuevo centro de ayuda unificado. Ahora, las herramientas de asistencia están en un solo lugar. Esto permite reportar problemas o encontrar respuestas rápidas sin dar tantas vueltas.

"Tus cuentas son donde viven tus recuerdos, conversaciones y conexiones. Protegerlas es una responsabilidad que tomamos en serio", explicaron desde la compañía.

Según sus datos, estas medidas ya muestran resultados : en el último año, los intentos de hackeo bajaron más de un 30% a nivel global.

Una de las grandes apuestas es el uso de tecnología avanzada para cuidar los perfiles. Meta está probando un asistente de soporte impulsado por inteligencia artificial . Esta herramienta ofrece ayuda al instante para recuperar cuentas o cambiar configuraciones. Por ahora, se prueba en Facebook , pero la idea es llevarla a otras aplicaciones.

image Cambios en el soporte de cuentas de Meta. Meta Blog

Los sistemas de seguridad trabajan las 24 horas para identificar amenazas. Analizan señales en tiempo real para diferenciar a los dueños reales de los atacantes. Esto ayuda a bloquear inicios de sesión sospechosos antes de que pase algo grave. Además, la tecnología ayuda a evitar que cierren cuentas por error, algo que suele ser un dolor de cabeza para muchos. Si llega a haber una equivocación, el proceso para apelar es ahora más veloz.

Recuperación más simple y seguridad digital

Si perdés el acceso a tu perfil, recuperarlo debería ser sencillo. El nuevo sistema reconoce mejor el dispositivo y la ubicación que usás siempre. Los pasos para volver a entrar se adaptan a cada situación. Incluso, sumaron la opción de enviar un video selfie para confirmar tu identidad de forma segura.

image Facebook fortalece la seguridad para evitar inicios de sesión indeseados. Meta Blog

En Estados Unidos y Canadá, la tasa de éxito al recuperar cuentas comprometidas subió más de un 30% gracias a estos cambios. Mientras la empresa ajusta sus sistemas, también recomiendan a los usuarios tomar medidas de seguridad digital por su cuenta:

Verificación de seguridad: Revisar los riesgos en la configuración de la app.

Autenticación en dos pasos: Usar un código extra o una app de autenticación.

Passkeys: Iniciar sesión con la huella digital o el rostro, sin necesidad de recordar claves difíciles.

Meta aseguró que seguirá invirtiendo para mejorar estas experiencias. Prometieron compartir más novedades sobre herramientas de recuperación en 2026, con el objetivo de que las personas puedan enfocarse en conectar con los demás sin preocupaciones.