Adiós plagio: conoce a Facebook Content Protection, la herramienta para cuidar los Reels originales

Facebook e Instagram venían enfrentando dificultades para revisar de manera eficiente el contenido parecido que circula en sus plataformas, especialmente cuando se trataba de Reels reutilizados sin permiso. Ante este escenario, la compañía desarrolló una herramienta específica que permite detectar coincidencias de forma automática y dar a los creadores un control claro sobre el uso de su material.

El lanzamiento de Facebook Content Protection marca un paso clave para que los creadores cuiden su trabajo dentro de de la red social . La herramienta permite proteger Reels originales, detectar coincidencias en Facebook e Instagram y decidir qué hacer frente a usos no autorizados, todo desde el Panel Profesional de la app.

Facebook presentó Content Protection , una función integrada al Panel Profesional de la app móvil.

Según explicaron desde Meta, "el objetivo es que los creadores tengan un control claro sobre el uso de sus Reels".

La herramienta protege automáticamente cada video original que el usuario publique en Facebook y permite sumar contenido previo de forma manual.

Una vez activa, analiza Facebook e Instagram en busca de coincidencias completas o parciales. Utiliza la misma tecnología de Rights Manager, optimizada para dispositivos móviles. Cuando detecta un caso, envía una notificación con datos concretos: número de vistas, seguidores de la cuenta involucrada y detalles del Reel que coincide. Desde ahí, el creador decide qué hacer sin salir de la app.

image La plataforma jerarquiza el contenido y le otorga un porcentaje en función de las coincidencias. Facebook

Acciones disponibles para gestionar coincidencias

En el Panel Profesional, los usuarios pueden elegir entre tres acciones para cada coincidencia:

Seguimiento: mantiene visible el Reel que coincide y permite monitorear su desempeño. Es la opción predeterminada y, en casos elegibles, permite agregar una etiqueta “original by” que vincula al perfil o al Reel original.

Bloquear: oculta el contenido que coincide en Facebook o Instagram. Si bien reduce su alcance, no afecta disciplinariamente a la otra cuenta.

Liberar: permite que el video permanezca disponible y lo elimina del panel de coincidencias.

Además, los creadores pueden definir una lista de cuentas permitidas para evitar reportes innecesarios cuando ya dieron autorización para usar su contenido.

Meta informó que, por ahora, el acceso automático se ofrece a creadores del Programa de Monetización de Contenido que cumplen con estándares de integridad y originalidad. La compañía también está ampliando el acceso para quienes usan Rights Manager. Si un usuario es elegible, verá avisos en su Feed, en el Panel Profesional o directamente en su perfil.

Quienes aún no recibieron notificación pueden verificar su estado desde el Panel Profesional y, si lo consideran necesario, aplicar para obtener acceso.

image Facebook promueve la creación de contenido original y evita plagios. Shutterstock

Buenas prácticas y recomendaciones

Meta sugiere algunas pautas para aprovechar la herramienta: publicar los Reels directamente en Facebook para obtener protección automática, priorizar compartir allí antes que en otras plataformas y usar el sistema de forma responsable. Reclamar contenido que no pertenece al creador puede generar restricciones o la pérdida del acceso.

También aclaran que la protección se retirará de Reels no elegibles, como reacciones o compilaciones, y recomiendan revisar estos casos desde el Panel Profesional.