Mercado Libre liquida este monitor gamer Samsung de 24''

Con panel IPS Full HD, 100 Hz y 24'', este Samsung S3 baja de $231.195 a $175.699 en Mercado Libre y se vuelve una opción ideal para jugar y trabajar.

Mercado Libre lanzó una oferta fuerte para quienes quieren dar el salto a los 100 Hz sin romper el presupuesto. El Essential Monitor S3 S30GD de Samsung bajó de $231.195 a $175.699, con un 24% de descuento y la posibilidad de pagarlo en 6 cuotas de $41.368. En la práctica, la rebaja supera los $55.000, y lo coloca como una de las opciones más tentadoras dentro de la gama de entrada gamer .

Este monitor de Samsung apuesta por una combinación equilibrada para el día a día. Ofrece un panel plano IPS de 24" Full HD (1920 x 1080), con brillo máximo de 250 nits y ángulos de visión de 178°/178°, suficiente para trabajar, mirar series o jugar sin que los colores se distorsionen.

La clave para los gamers está en la frecuencia de actualización de hasta 100 Hz y el tiempo de respuesta de 5 ms (GTG), que representan un salto claro frente a los tradicionales 60 Hz. Varios compradores lo remarcan en las reseñas: “La relación calidad-precio es destacable, especialmente con el salto de 60Hz a 100Hz, lo que mejora la experiencia tanto para juegos como para otras actividades”, comentó uno de ellos.

En conectividad, el S30GD cumple con lo básico: un HDMI 1.4 y un puerto "D-Sub", sin extras como DisplayPort ni USB. No incluye parlantes integrados, un punto a tener en cuenta para quienes buscan una solución “todo en uno”.

Qué dicen los usuarios y para quién conviene este Samsung Las opiniones en Mercado Libre coinciden en que se trata de un monitor fácil de armar, nítido y muy competitivo en precio frente a modelos similares. "Muy bueno, fácil de armar, nítido y creo que por el precio es lo mejor que se puede conseguir, los demás similares ya están arriba de 300 mínimo", escribió otro comprador, que además destacó que para PS5 "va de 10" al correr juegos a 60 Hz, aunque aclaró que para aprovechar resoluciones 2K o 4K habría que ir a gamas mucho más caras.