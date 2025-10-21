Presenta:

Tendencias

|

ia

Cómo usar la nueva función con IA de Facebook que permite editar fotografías

Desde Facebook anunciaron una nueva función que sugiere ediciones y se puede desactivar en cualquier momento.

Marla Ferrón

La nueva función de Facebook.&nbsp;

La nueva función de Facebook. 

Meta anunció una nueva función que está diseñada con inteligencia artificial (IA) para que compartir tus momentos favoritos sea más fácil y divertido que nunca. La herramienta sugiere fotos y videos de tu galería, creando collages y ediciones divertidas para que tu contenido sea único y refleje tu estilo.

¿Cómo funciona lo nuevo de Facebook?

La nueva función pide permiso antes de intervenir tus capturas y grabaciones. Cuando le das el OK, Facebook busca tesoros ocultos y les agrega algo diferente, como un filtro, collage o emojis. Además, la red social mantendrá todas las ediciones ocultas hasta que tú decidas compartirlas en tu perfil.

Te Podría Interesar

9798f8d36ceb13c024595c2c0410158a_fgraphic
La nueva funci&oacute;n de Facebook que usa IA.&nbsp;

La nueva función de Facebook que usa IA.

Una buena noticia para aquellos que se preocupan por su seguridad es que desde Meta aseguraron que no utilizan el contenido de tu galería para mejorar la IA en Meta, a menos que elijas editarlo con las herramientas de IA o compartirlo. Para más información tienes que consultar la Política de Privacidad de Meta.

Por el momento, la función está disponible en Estados Unidos y Canadá, pero aseguraron que comenzarán las pruebas en otros países durante los próximos meses. Cabe destacar que esta función forma parte del paquete pago de Meta y no explicaron si existirá una versión gratuita con menos funciones.

UwPfyI6FCOX
Mejora tus fotograf&iacute;as con la actualizaci&oacute;n de Meta.&nbsp;

Mejora tus fotografías con la actualización de Meta.

El costo de la membresía de Meta varía según la región y el servicio. Por ejemplo, para obtener la insignia azul en Instagram o Facebook la membresía cuesta alrededor de 11 dólares por mes o 14 en la aplicación. En cambio, Meta Horizon tiene un valor de 8 dólares mensuales o de 69 dólares anuales.

Archivado en

Notas Relacionadas