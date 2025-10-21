Cómo usar la nueva función con IA de Facebook que permite editar fotografías

Desde Facebook anunciaron una nueva función que sugiere ediciones y se puede desactivar en cualquier momento.

Meta anunció una nueva función que está diseñada con inteligencia artificial (IA) para que compartir tus momentos favoritos sea más fácil y divertido que nunca. La herramienta sugiere fotos y videos de tu galería, creando collages y ediciones divertidas para que tu contenido sea único y refleje tu estilo.

¿Cómo funciona lo nuevo de Facebook? La nueva función pide permiso antes de intervenir tus capturas y grabaciones. Cuando le das el OK, Facebook busca tesoros ocultos y les agrega algo diferente, como un filtro, collage o emojis. Además, la red social mantendrá todas las ediciones ocultas hasta que tú decidas compartirlas en tu perfil.

9798f8d36ceb13c024595c2c0410158a_fgraphic La nueva función de Facebook que usa IA. Archivo MDZ. Una buena noticia para aquellos que se preocupan por su seguridad es que desde Meta aseguraron que no utilizan el contenido de tu galería para mejorar la IA en Meta, a menos que elijas editarlo con las herramientas de IA o compartirlo. Para más información tienes que consultar la Política de Privacidad de Meta.

Por el momento, la función está disponible en Estados Unidos y Canadá, pero aseguraron que comenzarán las pruebas en otros países durante los próximos meses. Cabe destacar que esta función forma parte del paquete pago de Meta y no explicaron si existirá una versión gratuita con menos funciones.