Le consultamos a la IA cuál es el paraíso oculto de América para vacacionar y esta fue su respuesta

El turismo masivo ya no es un plan para muchos y crece la búsqueda de destinos que sean económicos y poco conocidos. Esto dijo la inteligencia artificial.

Cada vez más personas utilizan la inteligencia artificial para planificar sus vacaciones. Pero hemos notado que existe una fuerte demanda de lugares poco populares, por eso le preguntamos a la IA cuáles son los paraísos ocultos de América Latina que nos aseguran una experiencia auténtica.

Los destinos recomendados por la IA La primera recomendación es Los Roques, Venezuela. Este es un archipiélago de atolones de coral en el Mar Caribe, declarado Parque Nacional. La inteligencia artificial lo describió como un “caribe de ensueño” gracias a su arena blanca y aguas color turquesa y aguamarina. Es un lugar ideal para el buceo y snorkeling.

El-Parque-Nacional-de-Los-Roques-es-un-archipielago-venezolano-situado-en-el-mar-Caribe-a-unos Los Roques, Venezuela. El paraíso recomendado por la IA. Archivo MDZ. Un destino ubicado en Brasil es Lençóis Maranhenses. El paraíso se encuentra oculto en un Parque Nacional que presenta dunas de arena blanca que, durante la época de lluvias, se inunda, creando miles de lagunas de agua dulce y cristalina entre las dunas. Así se forma un paisaje surrealista que no vas a encontrar en otra parte del mundo.

Para los amantes de las playas vírgenes, la IA aconseja visitar Bahía de las Águilas en República Dominicana. La bahía está a 8 kilómetros del Parque Nacional Jaragua y es considerada una de las playas más prístinas y vírgenes del mundo por la UNESCO. No hay hoteles, resorts o desarrollo humano, es un paraíso ecológico con aguas transparentes.