Preocupación por IA: en Estados Unidos, 3 de cada 4 jóvenes eligen trabajar en hospitales y no en empresas de tecnología

tSegún un estudio, los más jóvenes están preocupados por el futuro y prefieren las carreras que no serán desplazadas rápidamente por la IA.

National Society of High School Scholars realizó un estudio y reveló que el sueño de unirse a las filas de Google, Amazon o Apple se desvanece. Esto se debe al avance acelerado de la IA, la cual está abriendo una brecha entre jóvenes talentos que abandonan carreras de informática e ingeniería en favor de la atención y la asistencia.

¿Que reveló el estudio sobre la IA y las profesiones? La inteligencia artificial gana terreno en las empresas de tecnología y muchos gurú han dejado en claro que la necesidad de ingenieros que sepan programar quedará obsoleta. Esta perspectiva, sumada a que las profesiones tecnológicas estarán entre las más afectadas, genera incertidumbre entre los más jóvenes.

Salud Mental e Inteligencia Artificial - Portada Crece la preocupación por el avance de la IA. Shutterstock A todo esto se agrega la inestabilidad laboral, señaló el estudio. Las oleadas de despidos de las empresas de tecnología, junto a la alta rotación de personal permantente, están opacando la imagen del sector. Existen encuestas, como la de What's The Big Data, que señalan que la generación Z aspira seguridad económica para su futuro y no quiere arriesgarse con grandes empresas.

Además, constataron que las prioridades de los jóvenes estadounidenses han cambiado. Desde Network Trends hicieron un estudio sobre 10 mil estudiantes y los resultados mostraron que el 76% de los encuestados considera una carrera estable como su principal preocupación, el 75% observa la ubicación de la empresa, el 72% su reputación y el 71% los salarios. En resumen, la generación Z busca estabilidad más que llenar su currículum con puestos en empresas de tecnología populares.