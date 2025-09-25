Instagram alcanza los 3.000 millones de usuarios activos mensuales y anuncia cambios en su algoritmo

El crecimiento de Instagram no se detiene. La red social confirmó que ya cuenta con 3.000 millones de usuarios activos mensuales, al mismo nivel que Facebook y WhatsApp. El anuncio fue realizado por Mark Zuckerberg , CEO de Meta , a través de su canal en la plataforma y por Adam Mosseri, CEO de Instagram .

El líder de Meta celebró este avance y destacó que la comunidad de Instagram sigue creciendo a gran ritmo tanto desde el entretenimiento como desde lo empresarial.

“Instagram siempre ha sido sinónimo de creatividad, y queremos que continúe siendo el lugar donde las personas se expresan y se conectan”, expresó Adam Mosseri, responsable de la aplicación. “Instagram siempre ha sido sinónimo de creatividad, y queremos que continúe siendo el lugar donde las personas se expresan y se conectan”, expresó Adam Mosseri, responsable de la aplicación.

El salto resulta inesperado si se considera que en 2022 la empresa había informado que la red social sumaba 2.000 millones de usuarios mensuales. El incremento de mil millones en menos de tres años se atribuye a la expansión de funciones como los Reels, la mensajería directa y el sistema de recomendaciones personalizadas.

Reels y control del algoritmo

Adam Mosseri, CEO de Instagram Cambios de algoritmo y 3 mil millones de usuarios en Instagram. Instagram

Uno de los motores de este crecimiento ha sido 'Reels', el formato de videos cortos que se consolidó como espacio clave de interacción. Según Mosseri, la plataforma comenzará a probar nuevas herramientas para que los usuarios puedan personalizar el algoritmo de sus Reels. Será posible añadir o eliminar temas de interés, lo que permitirá mayor control sobre los contenidos que aparecen en el feed.

La aplicación también prepara una navegación más simple, con la posibilidad de deslizar de manera directa entre inicio, mensajes y videos. El objetivo es organizar la experiencia en torno a las funciones que más contribuyen al crecimiento de la comunidad.

Meta informó que, en conjunto, sus aplicaciones alcanzaron 3.480 millones de usuarios activos diarios en el segundo trimestre de 2025. Desde 2024 la compañía había decidido no reportar de forma individual el uso de cada servicio.