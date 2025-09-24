Shakira baila con Beéle y deja pistas de un proyecto que nadie esperaba

La inesperada química entre Shakira y Beéle desata rumores de un hit tropical. Los fans están atentos con esta colaboración.

Shakira mueve su cuerpo y contagia emoción mientras baila junto a Beéle en un video que en cuestión de horas arrasó en redes sociales y encendió rumores de una colaboración. El clip, grabado en un estudio de ensayo en Miami, muestra a la estrella barranquillera riendo con el joven músico colombiano y desatando una ola de comentarios.

Shakira y Beéle: un dúo explosivo El cantante Beéle, con más de tres millones de seguidores, compartió la grabación en su cuenta de Instagram y en menos de doce horas superó el medio millón de reproducciones. Los fanáticos se volcaron con mensajes que celebran la química entre ambos, imaginando una canción que mezcle ritmos del Caribe con la voz poderosa de Shakira, que este año ha sido noticia por su regreso a los escenarios.

Comentarios como “este dúo será un éxito” o “ritmos caribeños con la fuerza de Shak” se repitieron en la publicación. La conexión entre los artistas encendió la imaginación de quienes sueñan con un sencillo que combine la experiencia de una superestrella mundial con la frescura de una de las figuras emergentes más queridas del género urbano.