Meta lanzará controles de IA para padres: así podrás limitar a tus niños

Debido a la preocupación de padres sobre el uso de la IA, la empresa estrenará nuevas herramientas que estarán disponibles el próximo año.

En las últimas semanas, varias plataformas de IA (Open AI, Meta, YouTube) estrenaron herramientas y controles para padres concentrados en la seguridad de adolescentes. Estos cambios llegan en un contexto de creciente preocupación por el impacto de redes en la salud mental de los pequeños y las numerosas demandas contra la IA que alegan su participación en el suicidio de menores.

Las actualizaciones de Meta Meta aseguró que a partir de los próximos meses, los padres podrán desactivar las conversaciones con ciertos personajes de la IA en cuentas de adolescentes. Esto no quiere decir que se eliminará el chatbot, sino que las respuestas serán reducidas a contenidos apropiados para el menor. Además, los tutores de la cuenta recibirán notificaciones sobre las consultas de los adolescentes.

meta El mensaje de Adam sobre las nuevas herramientas de la IA. Instagram @mosseri Si bien Meta cuenta con algunas limitaciones para los pequeños como número limitado de interacciones o límites de tiempo establecidos por padres, la compañía de Instagram apunta a mejorar su servicio y ya está utilizando sus herramientas para identificar menores que cambian su edad en redes.

“La lA ofrece a los adolescentes nuevas formas de aprender habilidades, estudiar y ahorrar tiempo, pero es importante que pongamos barandas claras desde el principio para mantener estas experiencias adecuadas a la edad y dar a los padres las herramientas que necesitan para gestionar el uso de sus adolescentes”, explicó el director de Instagram, Adam Mosseri, en su cuenta de Instagram.