¿Cómo quitar la inteligencia artificial de Pinterest?

El 14 de octubre de 2025, Pinterest lanzó una actualización esperada por miles de usuarios: la posibilidad de filtrar imágenes generadas con inteligencia artificial . La medida busca responder a una demanda creciente dentro de la comunidad creativa, que desde hace tiempo denuncia la proliferación de contenido sintético y de baja calidad en la plataforma.

Para desactivar este tipo de contenido en tu cuenta de Pinterest, solo hay que seguir unos simples pasos. Desde la Configuración (ícono superior derecho), ingresá a la opción 'Refinar tus recomendaciones'. Luego, seleccioná 'Intereses de GenAI' y apagá todos los interruptores que aparecen en pantalla, hasta que queden grises.

Con esta acción, en las redes sociales se dejará de mostrar—en teoría— contenido generado con IA en las categorías que elijas. Sin embargo, el propio mensaje emergente de la plataforma aclara que 'verás menos' imágenes de este tipo, no que desaparecerán por completo.

Además, si querés reforzar tu privacidad, podés ir al apartado 'Privacidad y datos' y desactivar la opción que permite a Pinterest usar tu información para entrenar sus modelos de IA. Esto evita que tus búsquedas y tableros sean empleados en el desarrollo de sistemas generativos internos.

"El sistema no es perfecto, pero es un paso en la dirección correcta", expresaron cientos de usuarios en redes sociales tras conocerse la noticia.

Limitaciones y desafíos del nuevo filtro de Pinterest

A pesar de los aplausos iniciales, la herramienta presenta algunas limitaciones. Varios usuarios reportaron que, incluso después de aplicar los filtros, siguen apareciendo imágenes creadas con IA en su feed. Otros señalaron que la función todavía no está disponible para todas las categorías, dejando fuera secciones populares como viajes, comida o manualidades.

image Pinterest: paso a paso para descativar imágenes con IA. Pinterest

Por otra parte, las políticas de uso de datos de Pinterest continúan vigentes. La empresa mantiene la posibilidad de utilizar la información de los usuarios para mejorar sus tecnologías de aprendizaje automático y funciones generativas, lo que genera inquietud entre artistas y diseñadores que buscan proteger sus obras.

Una comunidad creativa que exige transparencia

El anuncio fue recibido con entusiasmo por la comunidad artística, que desde hace tiempo reclama mayor control sobre el contenido que consume y comparte en Pinterest. La actualización, aunque parcial, es un avance hacia una experiencia más personalizada y ética dentro de la plataforma tan creativa.

Muchos esperan que Pinterest amplíe la cobertura del filtro y ofrezca una separación más clara entre lo humano y lo artificial, en un contexto donde la autenticidad visual se vuelve un valor cada vez más difícil de preservar.