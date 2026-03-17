El nuevo teléfono Nothing Phone 3 desploma su precio en Amazon

La plataforma Amazon habilitó la venta del Nothing Phone 3 con un descuento. El dispositivo estrena cuatro cámaras de 50 MP y el chip Snapdragon 8s Gen 4.

El nuevo Nothing Phone 3 ya aparece disponible para los usuarios que buscan tecnología de vanguardia y diseño transparente en Amazon. Este dispositivo móvil combina un hardware potente con funciones de inteligencia artificial integradas en su sistema operativo. El equipo busca pelear un lugar en el mercado de alta gama con una estética muy particular y llamativa.

Nothing Phone 3 La interfaz Glyph del Nothing Phone (3) utiliza tiras de luces LED para dar avisos visuales sin necesidad de encender la pantalla cada vez que llega un mensaje. Shutterstock La plataforma de compras internacionales actualizó su catálogo con el lanzamiento más reciente de la firma londinense. El equipo ya se puede conseguir con un precio de $1.004.083 pesos argentinos, lo que representa una rebaja importante respecto al valor de lista. A esta cifra hay que sumarle los gastos de envío e importación para que el paquete llegue a casa sin problemas de aduana.

Hardware y potencia del Nothing Phone El corazón de esta máquina es el chip Snapdragon 8s Gen 4 de 4 nanómetros. Este componente permite que el teléfono funcione de manera fluida incluso cuando se ejecutan juegos exigentes o aplicaciones de edición de video en alta resolución. El modelo publicado cuenta con 16 GB de memoria RAM y 512 GB de almacenamiento interno, una configuración que se la banca frente a cualquier competidor de primer nivel.

La pantalla de 6,67 pulgadas es un panel AMOLED con resolución 1.5K que ofrece colores muy vivos. Lo que más sorprende es su brillo máximo de 4500 nits, una cifra que permite ver el contenido bajo el sol sin ningún tipo de esfuerzo visual. Con una frecuencia de actualización de 120 Hz, el movimiento de las imágenes se ve muy natural. El dispositivo también tiene certificación IP68, así que resiste el polvo y el agua sin mayores dramas en el uso diario.

Cámaras de 50 MP y ofertas en Amazon El sistema de fotografía dio un salto de calidad. El Nothing Phone tiene cuatro cámaras traseras, todas de 50 megapíxeles. Incluye un sensor principal, un gran angular y un teleobjetivo periscópico para capturar objetos lejanos con mucha nitidez. Este conjunto permite grabar video en calidad 4K con tecnología Ultra XDR. La cámara frontal también es de 50 MP, lo que garantiza autorretratos con mucha definición para redes sociales.