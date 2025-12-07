Golpe a las estafas online: Meta eliminó 134 millones de anuncios falsos

Facebook e Instagram compartieron datos clave sobre su pelea contra las estafas online y el uso de inteligencia artificial para frenar el fraude digital.

En el marco del Global Anti-Scam Summit realizado en Washington esta semana, representantes de Meta difundieron a MDZ Tecnología un reporte detallado de la lucha de ambas plataformas contra las ciberestafas. Allí explicaron que las estafas online no solo dañan a los usuarios, sino que rompen la confianza en el sistema de anuncios que sostiene su negocio.

Meta asegura que el combate contra las estafas online es vital para cuidar la confianza de los usuarios. El problema del fraude digital creció mucho en todo internet, desde las aplicaciones de citas hasta los juegos y las plataformas de criptomonedas. Los delincuentes saben que los controles mejoran y por eso buscan formas cada vez más creativas para saltar los filtros de seguridad. Según la empresa, este tema es prioridad porque afecta tanto a la gente común como a las marcas que ponen publicidad.

Para ponerle números a esta situación, Meta confirmó datos contundentes. En lo que va de 2025, la compañía eliminó más de 134 millones de anuncios fraudulentos. Además, señalaron que los reportes de los usuarios sobre avisos sospechosos bajaron más del 50% en los últimos 15 meses. Esto sugiere que los filtros automáticos están atajando el problema antes de que llegue a la pantalla del celular.

Nuevas herramientas de ciberseguridad y reconocimiento facial La estrategia de la empresa se basa en usar tecnología de punta. Ahora aplican los últimos avances en inteligencia artificial para detectar patrones raros en tiempo real. Una de las novedades más importantes es el uso de reconocimiento facial para frenar a los que usan fotos de famosos (como el caso de las "estafas con celebridades") para engañar a la gente. En las pruebas realizadas, esta herramienta permitió duplicar la cantidad de anuncios falsos detectados.

En lo que va de 2025, Meta eliminó más de 134 millones de anuncios fraudulentos. También están poniendo el ojo en la verificación de anunciantes, sobre todo en temas sensibles como las inversiones financieras. Esto busca asegurar que quien paga por un aviso sea una persona o empresa real y no una cuenta fantasma.