iPhone Duo frente al iPhone 18 Pro: qué cambia por 700 dólares

El segmento más exclusivo de la telefonía móvil plantea una disyuntiva técnica sobre la conveniencia del formato flexible frente al diseño tradicional. A través del lanzamiento del iPhone Duo, la compañía estadounidense cobra una diferencia de 700 dólares frente a la serie iPhone 18 Pro , abriendo un debate directo sobre prestaciones dentro del catálogo general de iPhone .

La distancia económica sitúa al modelo plegable en un valor inicial de 1.999 dólares, mientras que la versión Pro Max parte desde los 1.299 dólares. Aunque ambos equipos comparten el procesador A20 Pro, el módem C2 y el chip inalámbrico N1, las prioridades de ingeniería dividen con claridad a los usuarios enfocados en la productividad de aquellos que buscan fotografía avanzada.

El modelo plegable despliega un panel OLED interior de 7,6 pulgadas , entregando una superficie un 50% mayor que la pantalla de 6,9 pulgadas montada en la versión convencional. Para tareas rápidas con una sola mano, el dispositivo añade una pantalla exterior de 5,4 pulgadas que evita abrir la unidad continuamente.

A pesar de sumar una bisagra central y dos paneles activos, el equipo flexible pesa 254 gramos, registrando solo cinco gramos más que los 249 gramos de su contraparte. Abierto mide apenas 5,2 milímetros de espesor, aunque cerrado alcanza los 11,3 milímetros frente a los 8,75 milímetros uniformes que conserva el modelo clásico.

El apartado fotográfico inclina la balanza técnica hacia la opción más accesible de la línea profesional. El modelo Pro conserva un teleobjetivo dedicado de 48 megapíxeles con zoom óptico de cuatro aumentos y alcance de calidad óptica de ocho aumentos, respaldado por un mecanismo de diafragma variable en su sensor principal.

iPhone 18 Pro. Imagen generada con IA

En contrapartida, el dispositivo flexible carece de una lente teleobjetivo dedicada y resuelve los acercamientos mediante ampliaciones digitales sobre su cámara angular. Quienes valoran los retratos con desenfoque mecánico y la versatilidad de disparo a distancia encuentran mejores resultados dentro del esquema tradicional de la familia iPhone 18 Pro.

Sistema biométrico y funciones de software en el iPhone Duo

La seguridad biométrica presenta divergencias de diseño marcadas entre los dos aparatos. Mientras el modelo convencional sostiene el reconocimiento facial Face ID, el desarrollo flexible adopta un sensor Touch ID montado sobre el botón de encendido y opera exclusivamente mediante tecnología eSIM en todos los mercados internacionales.

El botón lateral integra el sistema Touch ID para autenticar las operaciones del usuario. Imagen generada con IA

En el plano del software, el sistema iOS 27 habilita herramientas específicas para el panel extendido del iPhone Duo. La interfaz admite la función Split View para ejecutar dos ventanas simultáneas de un mismo programa, guardar pares de aplicaciones frecuentes y aprovechar la compatibilidad con el lápiz Apple Pencil con conexión USB-C.

Autonomía energética y balance final de compra

La duración del acumulador exhibe matices según el modo de uso elegido. El equipo flexible promete hasta 44 horas de reproducción de video en su pantalla exterior y 31 horas en el panel extendido, mientras que el modelo tradicional ofrece hasta 45 horas continuas sin depender del tipo de visualización activa.

La brecha arancelaria de 700 dólares refleja un intercambio de prioridades en el ecosistema móvil. El comprador que prioriza la autonomía y las cámaras encuentra su mejor respuesta en el modelo Pro Max, mientras que el iPhone Duo fundamenta su costo en un espacio de trabajo amplio que renueva la experiencia habitual en un iPhone.