¿El iPhone 18 Pro registra fallas en Face ID?

Un fallo en Face ID dentro del iPhone 18 Pro causaría bloqueos y reinicios del sistema al ingresar a ciertas aplicaciones.

Los primeros reportes técnicos sobre los nuevos dispositivos de Apple alertan sobre problemas de estabilidad biométrica. A través del reciente iPhone 18 Pro, varios usuarios experimentaron cierres forzosos del sistema al validar identidades, evidenciando un error que afecta a este teléfono insignia de gama alta perteneciente a la familia de dispositivos iPhone.

La irregularidad técnica no aparece durante el desbloqueo general desde la pantalla de inicio, sino cuando el usuario intenta ingresar a herramientas protegidas por seguridad biométrica. El medio especializado 9to5Mac logró replicar este comportamiento en una unidad europea del dispositivo, comprobando que el sistema operativo colapsa ante un segundo intento fallido de reconocimiento facial.

Fallas en aplicaciones seguras y bloqueo del teléfono El inconveniente surge puntualmente en aplicaciones que exigen autenticación adicional, como el gestor de Contraseñas, las pestañas privadas del navegador Safari y utilidades configuradas con bloqueo biométrico individual. Si el sensor no reconoce el rostro en la primera lectura y el usuario selecciona la opción para reintentar la acción, la pantalla táctil deja de responder de inmediato.

Tras permanecer congelado durante varios segundos, el teléfono entra en un estado de error crítico y ejecuta un reinicio automático de su interfaz. Luego de completar el encendido, el dispositivo regresa a la pantalla de bloqueo habitual y recupera su operatividad normal, repitiendo el fallo si se replica la misma secuencia dentro de las aplicaciones seguras.

Sensores bajo pantalla y el nuevo Face ID en el iPhone 18 Pro El problema coincide con el rediseño integral del mecanismo biométrico en el iPhone 18 Pro y su variante Pro Max. En esta camada, los desarrolladores redujeron las dimensiones del módulo superior y colocaron la cámara infrarroja directamente por debajo del panel de visualización, ubicándola cerca del sector donde figura la hora en la barra de estado.