El Samsung Galaxy S25 Ultra presenta el mayor descuento del mes de septiembre en Mercado Libre

Samsung vuelve a tener uno de sus teléfonos más avanzados entre las ofertas de Mercado Libre en septiembre . El Galaxy S25 Ultra de 256 GB combina una pantalla de gran tamaño, un potente procesador de Qualcomm, cámaras de alta resolución y funciones de inteligencia artificial en uno de los modelos más completos de la marca.

El equipo también mantiene una de las características distintivas de la familia Ultra: el S Pen integrado en el cuerpo del teléfono, pensado para tomar notas, interactuar con diferentes funciones y realizar tareas con mayor precisión.

El Galaxy S25 Ultra cuenta con una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pulgadas, con resolución Quad HD+ y una tasa de refresco adaptativa de hasta 120 Hz. Esta combinación permite una experiencia fluida al navegar por el sistema, utilizar aplicaciones o consumir contenido multimedia.

Samsung incorpora una cámara principal de 200 MP y teleobjetivos preparados para alcanzar hasta 100x de zoom digital.

Para proteger el dispositivo, Samsung incorpora Gorilla Glass Armor 2 y un marco de titanio. El diseño se completa con el lápiz óptico S Pen, que se guarda dentro del propio equipo y evita tener que transportar un accesorio adicional.

Esta versión ofrece 256 GB de almacenamiento interno, aunque no permite ampliar la capacidad mediante una tarjeta microSD.

Samsung mantiene el S Pen integrado en el Galaxy S25 Ultra para tomar notas y realizar tareas con precisión. Shutterstock

Snapdragon 8 Elite y Galaxy AI

En el apartado de rendimiento, el teléfono utiliza el Qualcomm Snapdragon 8 Elite para Galaxy, acompañado por 12 GB de RAM. Esta configuración está orientada a ofrecer un rendimiento elevado en aplicaciones, videojuegos y tareas que requieren una mayor capacidad de procesamiento. El equipo funciona con Android y la capa de personalización One UI, que integra diferentes funciones vinculadas con Galaxy AI. La inteligencia artificial forma parte de la experiencia de uso y acompaña distintas herramientas disponibles en el dispositivo.

Los 12 GB de RAM también permiten trabajar con varias aplicaciones de manera simultánea, mientras que los 256 GB internos ofrecen espacio para almacenar fotografías, videos, aplicaciones y otros archivos.

Samsung ofrece el Galaxy S25 Ultra de 256 GB con descuento en Mercado Libre y financiación en seis cuotas. Shutterstock

Un sistema fotográfico de 200 MP

El apartado fotográfico es otro de los puntos fuertes del Galaxy S25 Ultra. La cámara principal utiliza un sensor de 200 MP, con estabilización óptica de imagen y apertura f/1.7.

El sistema trasero se completa con una cámara ultra gran angular de 50 MP, un teleobjetivo de 10 MP con zoom óptico 3x y OIS, y un teleobjetivo periscópico de 50 MP con zoom óptico 5x.

El teléfono también ofrece un zoom digital de hasta 100x, acompañado por procesamiento mediante inteligencia artificial. Para selfies y videollamadas, incorpora una cámara frontal de 12 MP con apertura f/2.2. En cuanto al video, la cámara trasera permite realizar grabaciones con una resolución máxima de 8K.

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Batería, conectividad y precio en Mercado Libre

El Galaxy S25 Ultra incorpora una batería de 5.000 mAh y admite carga rápida por cable de hasta 45 W. También cuenta con carga inalámbrica y carga reversible. En conectividad, ofrece 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC y puerto USB Tipo-C, completando una configuración orientada a un teléfono de alta gama.

De esta forma, en Mercado Libre, el Galaxy S25 Ultra de 256 GB aparece con un 52% de descuento para este final de septiembre. Su precio anterior era de $3.620.000, mientras que actualmente se puede conseguir por $1.710.362. Además, la publicación ofrece una alternativa de financiación de 6 cuotas de $384.802, llevando el precio del equipo por debajo de los $1,8 millones.