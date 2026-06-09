Instagram habilita de forma global la opción para reordenar las publicaciones del feed

La aplicación móvil despliega una herramienta para alterar la distribución de las fotos en el muro. Los usuarios ya pueden romper el orden cronológico estricto.

El diseño visual de los perfiles individuales representa un elemento clave para los creadores de contenido digital. La plataforma Instagram liberó a nivel mundial la función para reorganizar la cuadrícula de publicaciones, atendiendo una de las demandas más reiteradas por los usuarios de las comunidades virtuales durante los últimos años.

Modificación del diseño en el feed de los usuarios La herramienta permite mover las fotos y los videos hacia cualquier posición de la cuadrícula, sin importar la fecha original de captura o de carga en el sistema. El anuncio de este desarrollo ocurrió de forma inicial hace un año por intermedio del director ejecutivo de la aplicación, pero la corporación demoró la distribución masiva para ajustar el comportamiento de la interfaz lógicos.

Instagram Feed - Interna 1 La interfaz de edición trabaja mediante un sistema de arrastre táctil que facilita el posicionamiento ágil de los archivos antiguos. Instagram "Sabemos que esto debió llegar hace mucho tiempo, pero quisimos tomarnos el período necesario para hacerlo de forma correcta", explicó Adam Mosseri a los medios de comunicación internacionales.

Los antecedentes técnicos de la función revelan que la compañía planificaba este cambio con mucha anterioridad. En el año 2022, especialistas en ingeniería inversa detectaron las primeras líneas de código ocultas que hacían referencia a la opción de edición estética del muro. La persistencia en el desarrollo demuestra el interés de la empresa por brindar herramientas de control estético frente a la rigidez que manifestaban otras plataformas de la competencia.

El control de las imágenes en las redes sociales El procedimiento para alterar el orden de los elementos multimedia del feed requiere pocos pasos dentro de la aplicación del teléfono. El usuario debe ingresar a su solapa personal, seleccionar una foto y mantener la presión sobre la pantalla durante algunos segundos. El menú desplegable exhibirá la nueva opción denominada "Reordenar cuadrícula", que se ubica junto a los comandos tradicionales de archivado y fijación de archivos. El sistema abre una ventana alternativa donde se arrastran los bloques de contenido hasta lograr la distribución deseada.