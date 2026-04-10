Google lanza funciones para programar tareas automáticas con su asistente Gemini

Google actualizó las funciones de su asistente virtual para mejorar la productividad diaria. El sistema de Gemini ahora permite que los usuarios programen acciones automáticas, una utilidad que facilita la gestión de tareas repetitivas y el seguimiento de información relevante sin necesidad de ingresar comandos manuales de forma constante.

Esta nueva capacidad permite que el chatbot genere respuestas en intervalos específicos de tiempo. Si una persona necesita un resumen de noticias tecnológicas todos los martes a las diez de la mañana, ahora puede dejar esa instrucción fijada. Google diseñó esta herramienta para que el proceso sea simple: primero se realiza la consulta inicial y luego se le pide al asistente que la repita según el cronograma deseado. La plataforma se encarga de procesar la información y tenerla lista en el horario marcado.

El impacto de la inteligencia artificial en la rutina diaria Muchos usuarios utilizan esta función para no olvidarse de temas importantes durante la semana. Megan Ellis, redactora de Android Authority, explica que el uso de estas acciones automáticas le permite estar al tanto de las novedades de la industria sin tener que buscar los datos de forma manual cada día. El sistema envía una notificación al celular cuando el reporte está listo, lo que ahorra tiempo y esfuerzo mental en la organización de las lecturas pendientes.

Gemini AI novedades Gemini AI integra recordatorios e informes automatizados. Android Authority La inteligencia artificial también sirve para tareas vinculadas al ocio y la vida personal. Es posible programar recomendaciones de series o películas basadas en los gustos personales de cada uno. El asistente analiza lo que el usuario vio recientemente y sugiere contenido nuevo de forma periódica. Incluso puede guardar estas listas directamente en otras herramientas como Google Keep para tenerlas a mano cuando llegue el fin de semana. Esto evita caer en el sesgo de los algoritmos tradicionales que a veces repiten siempre lo mismo.

Requisitos de acceso y Google Workspace No todos los perfiles tienen habilitada esta función todavía. En el caso de las cuentas personales, la opción de programar tareas solo aparece para quienes pagan los planes Pro o Ultra de la plataforma. Google busca diferenciar sus servicios premium mediante estas utilidades que mejoran la eficiencia del usuario avanzado que trabaja con grandes volúmenes de datos.