Google lanza Gemma 4: el nuevo modelo de IA abierta que busca liderar el mercado
La nueva familia de modelos de Google llega con licencia Apache 2.0 y cuatro tamaños distintos para competir contra los gigantes de la IA abierta actual.
Google presentó oficialmente su nueva familia de modelos, Gemma 4, con el objetivo de ganar terreno en el ecosistema de desarrolladores independientes. Estos modelos llegan en cuatro tamaños diferentes y adoptan una licencia de código abierto real, lo que permite que cualquier empresa o investigador pueda utilizarlos sin las trabas legales de versiones anteriores.
El lanzamiento de esta inteligencia artificial marca un cambio de rumbo para la empresa. Nathan Lambert, investigador de Interconnects AI, asegura que los puntajes de estos modelos son muy sólidos y que las versiones pequeñas tienen resultados increíbles en dominios generales. La joya de la corona es el modelo de 31B de parámetros, que compite de igual a igual con el conocido Qwen 3.5 de 27B, uno de los referentes actuales del sector.
La apuesta de Google por la accesibilidad técnica
Un cambio fundamental es la adopción de la licencia Apache 2.0. Hasta hace poco, los modelos de la firma venían con términos de uso bastante restrictivos que frenaban la adopción en las empresas medianas y grandes. Ahora, esta apertura busca que la IA abierta de origen estadounidense recupere el terreno que perdieron los laboratorios locales frente a los desarrollos chinos en este último tiempo.
Lambert aclara que el éxito no depende solo de los números en los tests, sino de qué tan fácil sea para un ingeniero implementar el modelo en su sistema. "La adopción masiva se va a dar si las herramientas funcionan bien desde el primer día", sostiene el experto. El ecosistema de IA abierta suele tardar un tiempo en estabilizarse después de cada estreno, por lo que la compatibilidad con software popular como vLLM o Transformers será vital para su crecimiento.
El rendimiento de Gemma 4 frente a la competencia
La familia actual cuenta con cuatro variantes principales: modelos densos de 5B, 8B y 31B, además de una versión MoE (Mixture of Experts) de 26B que solo activa 4B de parámetros por cada tarea. Esta diversidad permite que la IA abierta se pueda ejecutar tanto en equipos locales modestos como en grandes centros de cómputo corporativos.
Comparado con otros gigantes como GPT-OSS o Nemotron 3, este sistema se posiciona como una alternativa balanceada entre inteligencia y velocidad. El modelo de 31B es ideal para empresas que buscan automatizar flujos de trabajo específicos sin gastar una fortuna en servidores. Al final, lo que importa es si el modelo se puede ajustar bien a cada caso particular, una tarea que antes era un dolor de cabeza con las versiones previas de la marca.
Con este paso, los desarrolladores ganan una opción potente que se puede modificar y entender a fondo. Si el soporte técnico acompaña, es muy probable que veamos un avance importante de estas soluciones en los próximos meses del año.