Google lanza Gemma 4: el nuevo modelo de IA abierta que busca liderar el mercado

La nueva familia de modelos de Google llega con licencia Apache 2.0 y cuatro tamaños distintos para competir contra los gigantes de la IA abierta actual.

Google presentó oficialmente su nueva familia de modelos, Gemma 4, con el objetivo de ganar terreno en el ecosistema de desarrolladores independientes. Estos modelos llegan en cuatro tamaños diferentes y adoptan una licencia de código abierto real, lo que permite que cualquier empresa o investigador pueda utilizarlos sin las trabas legales de versiones anteriores.

El lanzamiento de esta inteligencia artificial marca un cambio de rumbo para la empresa. Nathan Lambert, investigador de Interconnects AI, asegura que los puntajes de estos modelos son muy sólidos y que las versiones pequeñas tienen resultados increíbles en dominios generales. La joya de la corona es el modelo de 31B de parámetros, que compite de igual a igual con el conocido Qwen 3.5 de 27B, uno de los referentes actuales del sector.

Gemma 4 La nueva IA de Google Open Source. Traducido con Yandex desde Google Blog La apuesta de Google por la accesibilidad técnica Un cambio fundamental es la adopción de la licencia Apache 2.0. Hasta hace poco, los modelos de la firma venían con términos de uso bastante restrictivos que frenaban la adopción en las empresas medianas y grandes. Ahora, esta apertura busca que la IA abierta de origen estadounidense recupere el terreno que perdieron los laboratorios locales frente a los desarrollos chinos en este último tiempo.

google gemma Google Gemma 4. Google Blog Lambert aclara que el éxito no depende solo de los números en los tests, sino de qué tan fácil sea para un ingeniero implementar el modelo en su sistema. "La adopción masiva se va a dar si las herramientas funcionan bien desde el primer día", sostiene el experto. El ecosistema de IA abierta suele tardar un tiempo en estabilizarse después de cada estreno, por lo que la compatibilidad con software popular como vLLM o Transformers será vital para su crecimiento.

El rendimiento de Gemma 4 frente a la competencia Embed - What’s new in Gemma 4 La familia actual cuenta con cuatro variantes principales: modelos densos de 5B, 8B y 31B, además de una versión MoE (Mixture of Experts) de 26B que solo activa 4B de parámetros por cada tarea. Esta diversidad permite que la IA abierta se pueda ejecutar tanto en equipos locales modestos como en grandes centros de cómputo corporativos.