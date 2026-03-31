¿Google Drive lleno? Los trucos clave para liberar espacio y seguir usando gratis los 15 GB

Los 15 GB gratuitos de Google parecen mucho cuando una cuenta recién empieza, pero entre archivos de Drive , correos de Gmail y copias en Google Fotos ese espacio puede desaparecer mucho más rápido de lo esperado. Lo que para muchos termina en la contratación de un plan pago, en realidad también puede resolverse con algo más simple: una limpieza ordenada y algunos ajustes que permiten seguir usando el almacenamiento sin gastar de más.

La ventaja es que no hace falta recurrir a aplicaciones externas ni a maniobras complejas. Google ya incorpora herramientas suficientes para detectar qué está ocupando espacio, eliminar lo innecesario y administrar mejor el contenido. Con una revisión periódica, el sistema gratuito puede seguir siendo suficiente tanto para estudiantes como para profesionales o usuarios que guardan documentos personales.

Uno de los errores más comunes es borrar archivos al azar sin saber realmente qué es lo que más pesa. En Google Drive , la forma más directa de empezar una limpieza es revisar los archivos más grandes . La plataforma permite ver el uso del almacenamiento ordenado de mayor a menor tamaño, una función clave para encontrar rápidamente videos, presentaciones, copias viejas o documentos que quedaron olvidados y consumen buena parte de la cuota.

Una vez identificados, la recomendación es mover a la papelera todo lo que ya no tenga utilidad. Pero ahí aparece un detalle importante: el espacio no se libera del todo hasta vaciar la papelera. Ese paso final es el que permite recuperar almacenamiento de forma inmediata, aunque en algunos casos la actualización puede tardar unos minutos en reflejarse en la cuenta.

google drive321 Una limpieza periódica y una mejor organización ayudan a extender el uso gratuito de la cuenta. Imagen generada por la IA

Gmail y Fotos también explican por qué desaparecen los 15 GB

Muchos usuarios asocian el límite de almacenamiento solo con Drive, pero el problema suele estar repartido. Gmail, por ejemplo, guarda mensajes con archivos adjuntos pesados que se acumulan durante años. Contratos, imágenes, boletines, promociones y cadenas de correos antiguos pueden convertirse en una mochila silenciosa dentro de la cuenta. Para encontrar esos mensajes, una de las herramientas más útiles es el buscador con comandos como has:attachment larger:15M, que permite ubicar correos especialmente pesados y borrarlos con mayor precisión.

Las fotos y videos también suelen ser protagonistas del problema. En especial cuando se suben en alta resolución o se conservan respaldos automáticos durante mucho tiempo. En esos casos, cambiar la calidad de guardado en Google Fotos a una opción de ahorro de almacenamiento puede hacer una diferencia importante. Y si el contenido ya no necesita estar en la nube, otra salida razonable es descargarlo a un disco externo o trasladarlo a otro servicio.

ChatGPT Image 17 nov 2025, 10_19_33 p.m. Revisar archivos pesados y vaciar la papelera permite recuperar espacio sin pagar almacenamiento adicional. Imagen generada por la IA

Ordenar mejor también ayuda a no pagar de más

No todo pasa por eliminar. Gran parte del espacio se desperdicia por falta de organización. Archivos duplicados, versiones viejas de documentos, carpetas desordenadas y respaldos innecesarios hacen que encontrar lo importante sea más difícil y que la limpieza llegue tarde. Por eso, mantener Google Drive ordenado también es una forma de ahorrar espacio.

Armar carpetas claras, revisar versiones antiguas de archivos colaborativos, borrar temporales y evitar subir contenido que solo se va a usar una vez son hábitos simples que ayudan mucho. Lo mismo ocurre con las aplicaciones conectadas a Drive: algunas generan copias automáticas o archivos residuales que pasan desapercibidos.

En definitiva, seguir usando gratis los 15 GB de Google no depende tanto de hacer magia como de incorporar una rutina. Unos minutos cada mes o cada trimestre alcanzan para evitar que la cuenta se sature. Más que una solución de emergencia, se trata de un hábito que permite ahorrar dinero y tener todo mucho más ordenado.