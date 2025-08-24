Google Docs incorpora lectura en voz alta con inteligencia artificial: así funciona la nueva herramienta

Google Docs sigue consolidándose como la principal alternativa a Microsoft Word dentro del sector de la ofimática. El editor de textos en la nube de Google suma cada vez más usuarios en el ámbito personal, educativo y empresarial, gracias a funciones diseñadas para mejorar la productividad y el trabajo colaborativo. Ahora, la compañía anunció una nueva herramienta basada en Inteligencia Artificial que permite escuchar documentos en voz alta.

La nueva función de Google Docs convierte automáticamente el contenido escrito en audio . Al activarla, el documento puede ser reproducido de principio a fin mediante una voz clara y natural. Desde una barra de herramientas flotante, los usuarios pueden pausar, reanudar, avanzar, retroceder o modificar la velocidad de reproducción. Incluso es posible cambiar la voz utilizada para la lectura.

Además, se ofrece la opción de añadir un botón de audio dentro del documento para que otros participantes puedan escuchar el texto si lo desean. Esto resulta útil tanto en entornos laborales como educativos, así como para quienes prefieren asimilar la información escuchando o desean detectar errores de redacción con mayor facilidad.

La herramienta no solo está pensada para mejorar la experiencia general de los usuarios, sino también para brindar accesibilidad. La conversión de texto a voz en Google Docs puede ser de gran ayuda para personas con dislexia o dificultades visuales. Entre sus beneficios principales se destacan:

De esta forma, Google busca que sus usuarios puedan optimizar el tiempo, realizar otras tareas mientras escuchan el documento o facilitar la comprensión de textos complejos.

Disponibilidad de la lectura en voz alta

La función de lectura en voz alta de Google Docs se encuentra disponible de manera progresiva en la versión de escritorio, inicialmente en inglés. Según la compañía, pronto llegará a más idiomas.

Por el momento, solo podrán acceder a esta innovación los siguientes usuarios:

Planes empresariales de Google Workspace (Enterprise Standard y Plus).

Planes educativos de Google Workspace (Education Plus).

Suscriptores de AI Pro y AI Ultra, complementos de Gemini AI.

Los usuarios con cuentas gratuitas de Google Docs no disponen de esta función en el lanzamiento inicial.

La incorporación de la lectura en voz alta confirma la estrategia de Google de integrar Inteligencia Artificial en Google Docs y en todo su ecosistema de productividad. La compañía busca ofrecer una experiencia más completa frente a competidores como Microsoft Word, sumando mejoras constantes que potencien la accesibilidad, la colaboración en tiempo real y la eficiencia en la edición de documentos.

