Fin de semana de juegos GRATIS en Xbox: 7 títulos imperdibles para disfrutar ahora

Xbox vuelve a sorprender con su promoción de "Días de Juego Gratis " ( Free Play Days ), una selección imperdible de juegos que puedes probar sin costo durante este fin de semana. Desde deportes y lucha libre hasta supervivencia en mundos llenos de dinosaurios, hay títulos para todos los gustos. Esta vez, además de los favoritos de siempre, Call of Duty se suma a la lista, asegurando horas de diversión sin necesidad de abrir la billetera. Aquí te contamos todo lo que puedes jugar gratis hasta el lunes y cómo aprovechar esta oportunidad con Xbox Game Pass .

Para los fanáticos del baloncesto, NBA 2K26 es una cita obligada. Esta nueva entrega de la saga de 2K refina las físicas del balón y las animaciones, ofreciendo una experiencia más realista que nunca. Además, sus modos más populares como MyCareer y MyTeam han sido mejorados, sumando nuevas opciones para personalizar y avanzar en el juego. Sin embargo, las microtransacciones siguen siendo un tema divisivo dentro de la comunidad, aunque el título sigue siendo una de las mejores opciones para los fanáticos del deporte.

El universo de la lucha libre también está presente en esta promoción con WWE 2K25. Con más de 300 luchadores, incluyendo leyendas como The Rock y John Cena, este juego ofrece nuevas mecánicas de combate, como enfrentamientos intergénero, y modos como Underground, inspirado en NXT. Los jugadores también pueden disfrutar de una nueva experiencia en "The Island", un mundo abierto exclusivo para PS5 y Xbox Series X|S. Con esta entrega, 2K ha ampliado las opciones de personalización y acción, brindando más razones para sumergirse en el ring.

Si prefieres un deporte más tranquilo, PGA TOUR 2K25 es la opción ideal. Con nuevas configuraciones y el sistema "EVOSwing", este título permite a los jugadores desde novatos hasta veteranos disfrutar de un golf más accesible. Además, introduce nuevas opciones para personalizar tu jugador, incluyendo decisiones que afectan las habilidades y un enfoque en la progresión a través de patrocinios. Con figuras como Tiger Woods en portada, el juego ofrece una experiencia realista y divertida.

Para los fanáticos de los desafíos de supervivencia, Ark: Survival Ascended trae la experiencia definitiva en un mundo lleno de dinosaurios. Utilizando el potente motor Unreal Engine 5, este título presenta gráficos mejorados, un sistema de crafteo más profundo y nuevas mecánicas de combate. Además, ofrece modos de juego tanto cooperativos como competitivos, ideales para explorar con amigos o enfrentarse a otros jugadores en línea.

5. The Forgotten City - Misterio en la antigua Roma

Si prefieres una experiencia más narrativa, The Forgotten City es una excelente opción. Este juego de aventura se desarrolla en una antigua ciudad romana, donde los jugadores deben resolver un misterio temporal para evitar una catástrofe. Con múltiples decisiones que afectan el curso de la historia, esta es una propuesta perfecta para los amantes de los enigmas y las tramas envolventes.

6. Call of Duty: Black Ops 7 - Acción de alta tensión

La serie de Call of Duty regresa con una nueva entrega: Black Ops 7. Ambientado en la Guerra Fría, el juego trae una campaña cinematográfica que promete sumergir a los jugadores en operaciones encubiertas y espionaje. Con gráficos ultrarrealistas, un modo multijugador mejorado y un sistema de progresión unificado con Warzone, este título es perfecto para los amantes de los shooters. Además, su modo Zombis ha sido renovado, ofreciendo más desafíos cooperativos.

7. Fallout 76 - Supervivencia post-apocalíptica

Fallout 76 ha mejorado notablemente desde su lanzamiento inicial y ahora es una de las mejores opciones para quienes buscan un juego de supervivencia post-apocalíptica. Ambientado en los montes Apalaches, el juego permite explorar, construir bases y sobrevivir junto a otros jugadores. Con actualizaciones como Wastelanders, que introducen nuevas misiones y personajes, esta experiencia cooperativa se ha vuelto más rica y atractiva.

Cómo acceder a los juegos gratuitos

Para acceder a estos juegos sin costo alguno, solo debes ser suscriptor de Xbox Game Pass Ultimate. La promoción está disponible hasta el próximo lunes 22 de diciembre, por lo que aún tienes tiempo para disfrutar de esta amplia selección. ¡No te lo pierdas!