Estos son los peores 10 juegos de 2025, según Metacritic: decepciones, críticas y polémicas

Con 2025 entrando en su tramo final y a pocas semanas de darle la bienvenida a 2026, llega el momento de hacer balances en la industria de los videojuegos. El año dejó lanzamientos celebrados, grandes producciones AAA y títulos independientes que sorprendieron por su calidad. Pero también expuso el costado más frágil del sector, con estrenos que no lograron cumplir expectativas y terminaron convertidos en sinónimo de fracaso. En ese contexto, Metacritic publicó el ranking de los 10 peores juegos de 2025, elaborado a partir de las calificaciones más bajas del año.

MindsEye, el peor lanzamiento del año Para confeccionar la lista, Metacritic tomó en cuenta únicamente juegos con al menos cuatro reseñas profesionales, el mínimo necesario para calcular un Metascore. A diferencia de ediciones anteriores, esta vez se incluyeron también juegos móviles, títulos de realidad virtual y contenidos descargables (DLC).

En lo más bajo del ranking aparece MindsEye, el proyecto del estudio Build a Rocket Boy, liderado por Leslie Benzies, exproductor de Grand Theft Auto (GTA). El juego de mundo abierto se convirtió rápidamente en tendencia en redes, aunque por motivos negativos: graves problemas de rendimiento, errores técnicos persistentes y bugs visuales que afectaban directamente la jugabilidad.

El debut fue tan problemático que Sony llegó a autorizar reembolsos a usuarios de PlayStation 5, una medida poco habitual para títulos ya publicados. Como resultado, MindsEye cerró el año con un Metascore de 28, el más bajo de 2025, y una puntuación de usuarios de apenas 2,5. A la mala recepción se sumaron denuncias internas por mala gestión, crunch y despidos, lo que terminó de sellar su caída.

Embed Una franquicia de Nintendo entre las grandes decepciones Uno de los datos que más llamó la atención del ranking fue el segundo puesto, ocupado por Fire Emblem Shadows, un spin-off para dispositivos móviles de la reconocida saga de Nintendo. El título obtuvo una calificación promedio de 37, castigado por su sistema pay-to-win, mecánicas repetitivas y un concepto que, según la crítica, intenta imitar sin éxito la fórmula social de Among Us.