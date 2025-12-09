Esto sabemos del próximo iPhone 18 Pro: conoce las cinco novedades que llegarían gracias a filtraciones
La próxima generación de Apple promete un salto histórico. Te contamos todas las novedades filtradas del iPhone 18 Pro.
Ya tenemos muchas novedades de los próximos iPhone 18 Pro y los Pro Max. Estos teléfonos llegarán en menos de un año, pero distintas filtraciones han delineado una parte importante de lo que Apple estaría preparando para su nueva generación de iPhone. Los reportes coinciden en que estos modelos marcarían uno de los mayores saltos técnicos de la serie en años recientes.
Los cambios abarcarían potencia, diseño, cámaras y conectividad. El gigante de Cupertino estaría trabajando en componentes internos propios para reducir su dependencia externa, mientras optimiza la eficiencia y la autonomía. A continuación, un repaso de las principales novedades adelantadas por fuentes cercanas al proceso de desarrollo que definirá el futuro de Apple.
Salto de potencia con el chip A20 Pro y el módem de Apple
La mayor sorpresa estaría en el corazón del dispositivo, que impulsaría a los iPhone 18 Pro. Apple integraría el A20 Pro, su primer procesador fabricado bajo un proceso de 2 nm. Esta tecnología permitiría incrementar la densidad de transistores y reducir el consumo energético a niveles superiores, abriendo la puerta a módulos internos más complejos, como motores gráficos mejorados y aceleradores para tareas de aprendizaje automático.
Otra mejora relevante estaría en la conectividad. Los iPhone 18 Pro abandonarían los módems de Qualcomm y adoptarían el nuevo chip C2, la tercera generación de módem 5G fabricado por Apple. La transición permitiría a la compañía controlar aún más su ecosistema, buscando mejorar la estabilidad en redes avanzadas y reducir el consumo de batería durante la navegación móvil.
Fotografía móvil y diseño: las novedades del iPhone 18 Pro
La cámara sería uno de los cambios más llamativos. Apple incorporaría por primera vez un sistema de apertura variable en el sensor principal de los iPhone 18 Pro. Esta característica permitiría controlar físicamente la entrada de luz, lo que se traduciría en un desenfoque más natural en tomas luminosas y una mejora en el detalle en capturas con baja luz. Con estos avances en hardware, ¿llegará la fotografía móvil de Apple a superar a la de sus competidores directos en Android?
En materia estética, Apple ajustaría el acabado trasero para que el color del vidrio coincida de forma exacta con el del cuerpo. Esto, sumado a una batería de mayor capacidad y ajustes en la refrigeración interna, provocará un ligero aumento de peso. En el caso del iPhone 18 Pro Max, el peso podría acercarse a los 243 gramos, reflejando la intención de Apple de priorizar autonomía y estabilidad térmica.
Adiós al notch gigante: la Dynamic Island se achica
En cuanto a la pantalla, las novedades coinciden en que la Dynamic Island se reduciría en tamaño, manteniendo la misma funcionalidad actual. Apple seguiría sin integrar la cámara frontal y los sensores de reconocimiento facial bajo el panel (una transición que ocurriría recién en el aniversario 20 del iPhone, previsto para 2027). Aun así, un recorte en la "isla" mejorará la superficie útil de la pantalla, acercando a la empresa a su objetivo de un frontal completamente despejado y maximizando la experiencia de usuario.