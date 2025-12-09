Esto sabemos del próximo iPhone 18 Pro: conoce las cinco novedades que llegarían gracias a filtraciones

Ya tenemos muchas novedades de los próximos iPhone 18 Pro y los Pro Max. Estos teléfonos llegarán en menos de un año, pero distintas filtraciones han delineado una parte importante de lo que Apple estaría preparando para su nueva generación de iPhone. Los reportes coinciden en que estos modelos marcarían uno de los mayores saltos técnicos de la serie en años recientes.

Los cambios abarcarían potencia, diseño, cámaras y conectividad. El gigante de Cupertino estaría trabajando en componentes internos propios para reducir su dependencia externa, mientras optimiza la eficiencia y la autonomía. A continuación, un repaso de las principales novedades adelantadas por fuentes cercanas al proceso de desarrollo que definirá el futuro de Apple.

iPhone 17 Pro Portada Salto de potencia con el chip A20 Pro y el módem de Apple La mayor sorpresa estaría en el corazón del dispositivo, que impulsaría a los iPhone 18 Pro. Apple integraría el A20 Pro, su primer procesador fabricado bajo un proceso de 2 nm. Esta tecnología permitiría incrementar la densidad de transistores y reducir el consumo energético a niveles superiores, abriendo la puerta a módulos internos más complejos, como motores gráficos mejorados y aceleradores para tareas de aprendizaje automático.

Otra mejora relevante estaría en la conectividad. Los iPhone 18 Pro abandonarían los módems de Qualcomm y adoptarían el nuevo chip C2, la tercera generación de módem 5G fabricado por Apple. La transición permitiría a la compañía controlar aún más su ecosistema, buscando mejorar la estabilidad en redes avanzadas y reducir el consumo de batería durante la navegación móvil.

Filtraciones iPhone 18 Pro - Interna 1 El chip A20 Pro de 2 nm sería la mayor novedad de Apple y el iPhone 18 Pro. Imagen extraída de la web Fotografía móvil y diseño: las novedades del iPhone 18 Pro La cámara sería uno de los cambios más llamativos. Apple incorporaría por primera vez un sistema de apertura variable en el sensor principal de los iPhone 18 Pro. Esta característica permitiría controlar físicamente la entrada de luz, lo que se traduciría en un desenfoque más natural en tomas luminosas y una mejora en el detalle en capturas con baja luz. Con estos avances en hardware, ¿llegará la fotografía móvil de Apple a superar a la de sus competidores directos en Android?