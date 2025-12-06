Sorpresa para los usuarios de Apple: el iPhone 17 Pro pierde una función clave de fotografía

Los dueños del nuevo iPhone 17 Pro se encontraron con que ya no pueden usar el Modo Noche de Apple cuando sacan fotos desde el teléfono.

Los fanáticos de la tecnología se llevaron una mala noticia esta semana. Quienes compraron el iPhone 17 Pro se dieron cuenta de que tienen menos herramientas para sacar fotos con poca luz en comparación con modelos antiguos de Apple. Algo que venía en versiones anteriores ya no está disponible y genera dudas.

image El menú de cámara del iPhone 17 Pro ya no muestra la luna del Modo Noche cuando se elige la opción Retrato. The Verge Cuál es el modo que Apple eliminó a "escondidas" El problema comienza específicamente, la opción de activar el "Modo Noche" al usar el "Modo Retrato" desapareció. Esta función es muy usada porque permite lograr ese efecto de fondo borroso (conocido como bokeh) incluso cuando la iluminación no ayuda. Según una página de soporte oficial en el sitio web de la empresa, los dispositivos iPhone 17 Pro y Pro Max no son compatibles con esta característica.

image El "Modo Noche" sólo funcionará en las otras cámaras de iPhone anteriores. The Verge El sitio especializado de Apple 9to5Mac descubrió esta lista de compatibilidad y notó la ausencia del último modelo. El Modo Noche sí sigue estando disponible para las fotos normales, las selfies y los videos en cámara rápida (time-lapse). Pero si querés sacar un retrato artístico en un bar oscuro o de noche en la calle, el teléfono no te va a dejar activar la ayuda nocturna.

Qué dice Apple sobre la falta del Modo Noche Apple: modo noche del iPhone Hasta ahora, la compañía estadounidense no salió a aclarar si esto es un error de software o una decisión técnica permanente. En la lista oficial de equipos que sí bancan esta función aparecen todos los modelos anteriores de la línea Pro:

iPhone 16 Pro / Pro Max;

iPhone 15 Pro / Pro Max;

iPhone 14 Pro / Pro Max;

iPhone 13 Pro / Pro Max;

iPhone 12 Pro / Pro Max. Es raro que un teléfono que se vende como "tope de gama" tenga menos prestaciones que el del año pasado. En plataformas como Reddit, varios usuarios comentaron el mes pasado que la función no aparecía. Incluso Tom Warren, periodista de The Verge, contó que al notar la falta de la opción en su propio celular pensó que "era un bug" o una falla momentánea del sistema operativo.