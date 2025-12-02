Adiós a un clásico: Apple declara obsoleto al primer iPhone SE y ya no tendrá soporte oficial

Apple sumó al iPhone SE original a su lista de productos obsoletos. Ya no se podrá arreglar ni cambiar la batería en tiendas oficiales de la marca.

A casi diez años de su lanzamiento, el modelo de 2016 llegó al final del camino. Desde este diciembre de 2025, el iPhone SE será catalogado oficialmente como obsoleto, lo que deja a sus dueños sin opciones de servicio técnico autorizado por parte de Apple.

Apple actualiza el lista de teléfonos sin soporte oficial Según reportó el sitio especializado MacRumors, la compañía actualizó su listado apenas arrancó el mes. Esto pasa siete años después de que Apple dejara de vender este equipo en septiembre de 2018. En el mundo de la tecnología, esa etiqueta de "obsoleto" es sentencia firme: los proveedores de servicios autorizados ya no pueden pedir piezas para reparaciones. Si tenés uno y se te rompe la pantalla o la batería no da más, vas a tener que buscar un arreglo por tu cuenta en un taller, porque el soporte oficial se terminó.

image Apple le bajó el pulgar al primer iPhone SE. Apple La política de la empresa es clara con los tiempos. Cuando un producto deja de venderse hace cinco años, pasa a ser antiguo, lo que limita las chances de conseguir repuestos. Pero cuando se cumplen los siete años, entra en la categoría de obsolescencia, cortando cualquier tipo de servicio de hardware.

El fin de una era para la tecnología compacta Obsolescencia programada: los modelos iPhone que ya "no servirán" El iPhone SE original, que salió en 2016, fue un favorito de muchos por un motivo simple: el tamaño. Fue el último celular de la marca que mantuvo la pantalla de 4 pulgadas, ideal para usar con una sola mano, en un momento donde los teléfonos empezaban a agrandarse sin parar. Por dentro tenía la potencia del iPhone 6s, pero con el cuerpo del iPhone 5s. Era una "joyita" accesible y potente que se la bancaba muy bien.

Tuvimos que esperar hasta 2020 para ver una segunda generación, y en 2022 llegó la tercera con 5G. Sin embargo, este año parece que la marca decidió dejar atrás la sigla SE con la llegada del iPhone 16e, un modelo que busca ser la opción económica sin sacrificar la experiencia central del usuario.