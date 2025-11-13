Este Smart TV QLED de 65" es el mejor televisor de Argentina y ahora está en oferta

Este Smart TV QLED de 65" de RCA tiene un precio de$1.299.999 en Chango Más y 12 cuotas sin interés.

Este Smart TV RCA se presenta como una opción ideal para quienes buscan una pantalla grande y funcional sin romper el presupuesto.

Chango Más apunta directo a la relación precio-tamaño y calidad con este Smart TV RCA en su versión QLED de 65 pulgadas. En Argentina, lo podés comprar ahora por $1,3 millones y con 12 cuotas sin interés, la oferta se vuelve tentadora para quien busca dar el salto a un panel grande con sistema ágil, perfiles, apps y control por voz vía el ecosistema de Google. No hay promesas de tasas altas ni features premium exóticas: la jugada es clara, mucho panel, buena plataforma y cuota accesible.

smart tv Qled Con resolución 4K, tasa de refresco de 60Hz y sonido estéreo, este Smart TV ofrece una experiencia sólida para ver películas, deportes y series. Imagen extraída de la web Imagen y sonido El QL65TH100 ofrece 4K (3840×2160) en formato 16:9 y tasa de refresco de 60 Hz, suficiente para deportes, series y cine en streaming. El apartado sonoro corre por cuenta de dos parlantes de 10 W con soporte MTS (estéreo/mono/SAP) y salida S/PDIF óptica para llevar el audio a una barra o receiver. No se especifican tecnologías HDR avanzadas ni mejoras de movimiento, por lo que el foco está en el contraste propio del QLED y en una experiencia sólida para uso familiar sin complicaciones.

rca Con puertos HDMI, USB, LAN y salida óptica, este QLED 65” se adapta a todas las necesidades de conectividad del hogar. Imagen extraída de la web Conectividad, diseño y extras En conexiones, la base está cubierta: 3 HDMI, 1 USB, LAN, RF para antena/cable, AV + audio R/L, salida óptica y jack de auriculares. Esto permite colgar consola, deco, stick extra y almacenamiento sin pelear por puertos. El consumo está declarado en 50W con 100–240V 50/60Hz.

En dimensiones, es un Smat TV de 65” contenido: 144,6 × 83,3 × 8,1 cm sin base (15,3 kg) y 144,6 × 88 × 35,2 cm con soporte (15,4 kg). Trae VESA 300×300, ideal para montarlo a pared con simplicidad. El paquete incluye manual y garantía, control remoto IR, tornillos, cable de alimentación, base de mesa y cable adaptador de señal.