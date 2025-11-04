La pantalla de 43 pulgadas que está rebajada en Mercado Libre: tiene 65% de descuento

Para quienes quieren una pantalla con imágenes claras, colores vivos y un excelente nivel de brillo, esta es una oportunidad que no se pueden perder.

El entretenimiento es clave en nuestro día a día y la tecnología ha hecho posible que dispongamos de pantallas en nuestros hogares para disfrutar de películas y series mientras descansamos. Mercado Libre conoce a sus clientes y los premia con una pantalla Smart TV de 43 pulgadas a un 65% de descuento (3697 pesos).

Las características de este Smart TV Este televisor de 43 pulgadas es perfecto para colocar en cualquier espacio de tu hogar sin perder elegancia por su color negro y disfrutar de tus programas favoritos gracias a su resolución 2K con tecnología LCD, lo que garantiza imágenes claras, colores vivos y un excelente nivel de brillo.

smart tv vedd El Smart TV que está de oferta en Mercado Libre. Archivo MDZ. Este dispositivo cuenta con sistema operativo Android, que permite acceder a plataformas de streaming como Netflix, Disney+ y Prime Video, pero también a otras aplicaciones y sin necesidad de dispositivos adicionales. Además cuenta con conectividad Wi-Fi, puertos HDMI y USB.

Con respecto al audio, la pantalla tiene Dolby Audio que te permite sumergirte en un audio transparente para que puedas disfrutar de una mayor claridad de diálogo, bajos más profundos y sonidos realistas, así cada película, programa de televisión y juego cobran vida.