Dragon Ball: Sparking! ZERO suma 9 personajes en 2026, nuevos modos y más contenido

Aunque ya pasó más de un año desde su debut, Dragon Ball: Sparking! ZERO todavía no agotó su margen para seguir creciendo. El arena fighter de Bandai Namco , lanzado el 11 de octubre de 2024, mantiene una comunidad activa y una hoja de ruta que apunta a sostener el interés durante 2026 con nuevos personajes , modos de juego, mapas, trajes y movimientos especiales. La novedad más fuerte llegó de la mano del productor Jun Furutani, que presentó el calendario de contenidos y confirmó que el juego sumará 9 luchadores adicionales en los próximos meses.

El próximo DLC será uno de los movimientos más importantes del año para el juego. Según la hoja de ruta oficial, durante 2026 llegarán Abuelo Gohan, Bardock Super Saiyajin, Champa, Devilman, Paikuhan, Super Androide 17, Rey Demonio Piccolo, Tao Pai Pai y Zangya. La selección combina figuras clásicas del anime con variantes muy pedidas por los fans, en una jugada que apunta claramente a reforzar el costado nostálgico de la saga Budokai Tenkaichi. Tras esta tanda, el título superará la barrera de los 200 personajes , aunque esa cifra incluye transformaciones y versiones alternativas.

No es un detalle menor. Parte del atractivo de Sparking! ZERO siempre estuvo en la magnitud de su plantel y en esa sensación de homenaje total al universo Dragon Ball. Por eso, más que una simple expansión, este DLC funciona como una reafirmación de identidad. Bandai Namco no parece interesada en cambiar la esencia del juego, sino en seguir empujando aquello que mejor le sale: ofrecer combates espectaculares y una plantilla cada vez más amplia para tentar tanto a veteranos como a curiosos.

La hoja de ruta no se limita a los peleadores. Furutani también confirmó la llegada de nuevos modos de juego, mapas inéditos, trajes adicionales y movimientos especiales para ciertos personajes . El primero de esos contenidos ya vio la luz: Mission 100, un modo solitario con cien combates y condiciones específicas, debutó el 26 de enero de 2026 como actualización gratuita y recupera el espíritu de una modalidad muy recordada de Budokai Tenkaichi 3.

Después de eso, el siguiente paso será el modo supervivencia, previsto para la primavera de 2026, aunque por ahora Bandai Namco no detalló una fecha exacta. Esa decisión de repartir contenido entre actualizaciones y DLC pagos revela una estrategia clara: mantener al juego en circulación durante todo el año y darle argumentos para volver a escena, incluso en un momento en el que ya no atraviesa su pico de exposición.

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Un juego que todavía quiere pelear

Los números explican por qué Bandai Namco sigue apostando por este título. En febrero de 2025, la compañía confirmó que Dragon Ball: Sparking! ZERO superó los 5 millones de unidades vendidas en todo el mundo, una cifra que lo convirtió en el juego de consola de Dragon Ball que más rápido vendió en la historia de la franquicia. Ese rendimiento comercial sostiene el plan de expansión y ayuda a entender por qué Spike Chunsoft todavía sigue alimentando el proyecto con contenido de peso.

En ese contexto, 2026 aparece como un año clave para medir la verdadera resistencia del juego. El entusiasmo inicial ya pasó, pero la llegada de personajes clásicos, nuevos modos y más opciones de personalización puede darle el impulso necesario para recuperar protagonismo. Sparking! ZERO quizá no viva hoy su momento más explosivo, pero todavía tiene herramientas para seguir dando pelea.