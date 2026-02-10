Cuando la batería se hincha: señales de peligro en tu celular y qué hacer para evitar accidentes

El abultamiento de la batería en un celular no es un detalle menor ni un simple problema estético. Se trata de una falla seria de seguridad que puede derivar en daños internos, fallas de funcionamiento e incluso peligro de incendio. Considerando que hoy la mayoría de los smartphones cuentan con baterías selladas y no extraíbles, detectar a tiempo este problema resulta clave para evitar consecuencias mayores.

En muchos casos, la primera señal de alerta aparece de forma indirecta: una pantalla que se despega, una tapa trasera levantada o el equipo que ya no apoya correctamente sobre una superficie plana. Ante cualquiera de estos síntomas, es fundamental actuar de inmediato.

Las baterías de litio, presentes en casi todos los teléfonos actuales, funcionan mediante reacciones químicas internas. Con el paso del tiempo, el uso intensivo o la presencia de defectos de fabricación, estas reacciones pueden volverse inestables. Cuando eso ocurre, la batería comienza a generar gases además de energía.

Como se trata de componentes sellados herméticamente, esos gases no tienen por dónde escapar y quedan atrapados en el interior, provocando que la batería se infle. Entre las causas más frecuentes del problema se encuentran la sobrecarga, el uso de cargadores no certificados, la exposición a altas temperaturas y el desgaste natural por el envejecimiento de la batería.

Incluso sin un mal uso evidente, el simple paso del tiempo puede ser suficiente para que aparezca el hinchamiento, especialmente en equipos con varios años de uso o sometidos a ciclos de carga intensos.

bateria2 Señales claras: pantalla despegada, tapa trasera levantada o el celular ya no apoya plano. Shuterstock

Qué hacer si la batería de tu celular está inflada

Ante una batería hinchada, la prioridad absoluta debe ser la seguridad. El problema no se soluciona solo y empeora con el uso. Lo primero que se recomienda es apagar el celular inmediatamente y evitar volver a encenderlo hasta que sea revisado por un técnico.

También es fundamental no cargar el dispositivo. Conectarlo a la corriente puede aumentar la presión interna de la batería y elevar el riesgo de un accidente. Del mismo modo, no se debe presionar, pinchar ni intentar “acomodar” el bulto, ya que cualquier manipulación indebida puede provocar la liberación de gases o un incendio.

La opción más segura es acudir a un servicio técnico oficial o autorizado. En la mayoría de los casos, el reemplazo de la batería es un procedimiento habitual y con un costo razonable, incluso fuera del período de garantía. Cambiar la batería no solo elimina el riesgo, sino que también devuelve al equipo su autonomía original.

1366_2000 Si se hincha, apagalo, no lo cargues y lleválo a servicio técnico autorizado cuanto antes. Xiaomi

Cómo prevenir la hinchazón y prolongar la vida de la batería

Si bien no siempre es posible evitar el desgaste natural, existen hábitos que ayudan a reducir el riesgo. Usar cargadores originales o certificados, evitar dejar el celular conectado durante horas innecesarias y no exponerlo a altas temperaturas son medidas básicas pero efectivas.

También se recomienda mantener la carga entre el 20 % y el 80 %, en lugar de llevarla constantemente al 0 % o al 100 %. El calor excesivo —como dejar el teléfono al sol o dentro de un auto— acelera el deterioro de las celdas internas y aumenta las probabilidades de fallas.

Finalmente, mantener el sistema actualizado puede contribuir a una mejor gestión energética. Cuidar la batería no solo extiende la vida útil del celular, sino que también protege la seguridad del usuario.