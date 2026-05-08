Cómo saber qué aplicaciones están gastando más batería y datos móviles en tu celular

El celular se volvió una herramienta central para trabajar, comunicarse, mirar videos, escuchar música, usar redes sociales y resolver trámites cotidianos. Sin embargo, ese uso permanente también tiene un costo: muchas aplicaciones consumen batería y datos móviles incluso cuando no están abiertas en pantalla. Por eso, identificar cuáles son las apps más exigentes puede ayudar a mejorar el rendimiento del dispositivo, evitar gastos innecesarios y extender su autonomía durante el día.

El problema no siempre está en el tiempo de uso visible. Algunas aplicaciones funcionan en segundo plano , sincronizan información de manera constante, actualizan contenidos, envían notificaciones o mantienen activa la ubicación. En otros casos, el consumo se dispara por la reproducción automática de videos, historias o transmisiones en plataformas como Instagram, TikTok, Facebook o YouTube.

Las redes sociales, los servicios de streaming, las aplicaciones de mensajería y las herramientas de almacenamiento en la nube suelen estar entre las que más recursos demandan. Esto ocurre porque muchas de ellas necesitan conectarse de forma continua a internet, descargar contenido, mantener conversaciones actualizadas o enviar alertas en tiempo real.

La reproducción automática es otro factor clave. Cada vez que una app carga videos sin que el usuario los elija manualmente, aumenta el uso de datos móviles y también el gasto de batería. Lo mismo sucede con las aplicaciones que usan la localización de manera permanente, ya que el GPS y la conexión constante afectan la autonomía del teléfono.

En este punto, revisar el comportamiento de cada app no solo sirve para ahorrar energía. También permite detectar posibles riesgos de seguridad, sobre todo si aparecen aplicaciones desconocidas, con permisos excesivos o con actividad fuera de lo normal.

Aplicaciones.jpg Redes sociales, streaming y mensajería suelen estar entre las aplicaciones que más recursos demandan. Shutterstock

Cómo revisar el consumo en Android y iPhone

En Android, el camino más directo para controlar los datos móviles es ingresar a Configuración, luego a Red e Internet y finalmente a Uso de datos. Allí aparece un desglose por aplicación, lo que permite identificar cuáles consumieron más durante un período determinado. Para revisar la batería, se debe entrar en Configuración, luego en Batería y después en Uso de batería.

Desde ese menú se puede ver qué porcentaje de energía utilizó cada app. Si una aplicación aparece con un consumo elevado pese a haber sido poco utilizada, conviene limitar su actividad en segundo plano o revisar sus permisos.

En iPhone, el procedimiento también es simple. Para consultar el uso de datos, hay que ir a Configuración, entrar en Celular y desplazarse hasta el listado de aplicaciones. Allí figura el consumo de cada una. Para revisar la batería, se debe ingresar a Configuración y luego a Batería, donde se muestra el uso por hora y por aplicación.

Una medida útil en ambos sistemas es desactivar la actualización en segundo plano de las apps que no necesitan estar activas todo el tiempo. También se puede activar el modo ahorro de datos o el modo ahorro de energía para reducir el consumo general.

celular (1) Limitar la actividad en segundo plano ayuda a extender la autonomía y proteger mejor el teléfono. Shutterstock

Qué hacer para optimizar el teléfono

Una vez detectadas las aplicaciones que más consumen, el siguiente paso es tomar decisiones. Se pueden cerrar apps que no se usan, restringir su actividad en segundo plano, desactivar la reproducción automática, limitar notificaciones y revisar permisos de ubicación, cámara, micrófono o contactos.

También conviene mantener el sistema operativo actualizado, usar WiFi siempre que sea posible y eliminar aplicaciones desconocidas o que ya no sean necesarias. En Android, Google Play Protect permite revisar las apps instaladas y detectar comportamientos sospechosos. Además, es recomendable verificar que ninguna aplicación dudosa tenga permisos especiales, acceso a notificaciones o privilegios como administrador del dispositivo.

Controlar el consumo de batería no requiere conocimientos técnicos avanzados. Con una revisión periódica, el usuario puede mejorar la duración de la carga, reducir el gasto de datos móviles y mantener el teléfono más seguro. En un contexto en el que cada vez más actividades pasan por el celular, saber qué apps consumen más es una forma simple de recuperar control sobre el dispositivo.